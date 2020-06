Zuckerberg da marcha atrás y Facebook e Instagram permitirán desactivar los anuncios políticos en las elecciones de EEUU

Publicada el 17/06/2020 a las 18:18 Actualizada el 17/06/2020 a las 18:56

Mark Zuckberg ha dado marcha atrás y permitirá a los usuarios de Facebook e Instagram elegir si ver o no los anuncios políticos durante las elecciones presidenciales en EEUU que se celebrarán el próximo mes de noviembre. Esta decisión llega meses después de un movimiento similar en Twitter y que el propio CEO y fundador de la red social asegurara que "en una democracia, no creo que sea correcto que las empresas privadas censuren a los políticos o a las noticias". En el Congreso, durante una comparecencia en octubre del año pasado, llegó a afirmar que "nuestra norma es no verificar el discurso político" y que "esto es por principios, creo en dar voz a las personas y creo que estos anuncios pueden ser una parte importante de la voz".

Sin embargo, el imperio tecnológico anuncia ahora esta nueva función que permite que los usuarios de Facebook e Instagram en EEUU puedan elegir si ver los anuncios políticos para los comicios. Desde este miércoles, algunas personas podrán acceder a esta nueva herramienta para "desactivar" los anuncios electorales o políticos de los candidatos a la presidencia, de 'Super PAC' -organizaciones que recaudan fondos y los destinan a apoyar a un candidato- o cualquier organización política.

Los usuarios podrán activar esta función directamente en Facebook o Instagram desde cualquier anuncio político o mediante la configuración de anuncios de cada plataforma, según ha explicado en un comunicado la vicepresidenta de gestión de productos e impacto social de la compañía, Naomi Gleit. El propio Zuckerberg, en un artículo publicado en USA Today, explica que "estamos introduciendo la capacidad de desactivar la visualización de anuncios políticos" pero recuerda que "todavía le recordaremos que vote".

En caso de que el sistema no funcione y, aunque activen la función, los usuarios sigan viendo un anuncio que consideran político, podrán hacer clic en la parte superior derecha del anuncio e informar a la compañía. Hasta el momento, la nueva función estará únicamente disponible en Estados Unidos, pero la compañía ha señalado que su objetivo es añadirla en otros países "a finales de otoño".

Asimismo, Facebook ha incorporado una nueva función en su biblioteca de anuncios (Ad Library), que permite realizar un seguimiento de los gastos en publicidad de los candidatos. En enero, la compañía anunció una actualización de Ad Library cuyo objetivo es ofrecer a los usuarios un mayor nivel de transparencia además de darles más control sobre los anuncios de temas políticos y sociales que ven en Instagram y Facebook.

La biblioteca de anuncios es una herramienta que lanzó Facebook en mayo de 2018, que un archivo público que permite a cualquier persona ver todos los anuncios que los políticos y campañas están publicando en Facebook e Instagram y aquellos que han publicado en el pasado.