Publicada el 14/07/2020 a las 13:02 Actualizada el 14/07/2020 a las 14:00

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha insultado este martes en Las mañanas de TVE al periodista Antonio Papell, que participaba en la tertulia política. Espinosa de los Monteros, al inicio de su intervención, ha señalado que las opiniones del periodista "forman parte de una especie de terapia... yo le aconsejaría un poco más de equilibrio, de moderación, de prudencia y que acuda a profesionales de la psiquiatría, donde puedan tratar ese tipo de problemas". En ese punto, el director del programa, Xabier Fortes, ha afirmado que "el contraste de opiniones no puede incluir el mandar a nadie al psiquiatra", mientras el representante de Vox insistía en calificar de "intolerable, intolerable" los juicios de Papell.

Tras las valoraciones del político sobre los resultados electorales y otras cuestiones, Fortes dio paso a preguntas de los analistas, momento en que Espinosa se quejó de opiniones insultantes", a lo que el presentador opuso: "Usted le ha mandado al psiquiatra; ya me dirá eso qué es". Papell, en su turno, aseguró que no tenía "nada que preguntarle, porque nada de lo que pueda decir me suscita ningún interés; tan solo defenderé mientras ejerza el periodismo que a Vox, como a los partidos de extrema derecha en Francia o Alemania, hay que extenderle un cordón sanitario porque los partidos democráticos no deben pactar con ustedes".

"Usted queda eliminado como analista político –le ha respondido Espinosa de los Monteros– al no tener nada que preguntar a quién representa a cuatro millones de españoles". En su turno, Javier García Vila, director de Europa Press, ha afirmado, dirigiéndose al parlamentario: "Señor Espinosa de los Monteros, no se puede mandar a nadie al psiquiatra por no pensar como uno; eso no está bien, y creo que usted lo sabe". Al término de la entrevista, el diputado se despidió con un "Feliz verano a casi todos", que Fortes ha contestado con un "feliz verano a todos".

Un político en directo manda al siquiatra a un colaborador de mi programa. Le afeo su intervención hasta en 3 ocasiones y luego doy derecho de réplica al ofendido. Tuiteros de derecha me critican por intervenir y de izquierda por no hacerlo. Así están las cosas. — Xabier Fortes (@xabierfortes) July 14, 2020

La polémica se trasladó, de inmediato, a las redes sociales con opiniones de uno y otro signo, que eran recogidas por el propio director de Los Desayunos en su cuenta de Twitter: "Un político en directo manda al siquiatra a un colaborador de mi programa. Le afeo su intervención hasta en tres ocasiones y luego doy derecho de réplica al ofendido. Tuiteros de derecha me critican por intervenir y de izquierda por no hacerlo. Así están las cosas".

Cierto es que la gran mayoría de los mensajes eran laudatorios hacia la intervención de Fortes, que contestaba a los que criticaban "que se diera cancha a Vox": "Vox es un partido legal, y gusten o no sus ideas es la tercera fuerza del parlamento. TVE está obligada por ley a entrevistar a sus líderes, pero aunque no fuese así tambien lo haría para cumplir con las leyes del periodismo. Entrevistar no es dar masajes", ha respondido el periodista.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha rechazado "contundentemente" los "insultos" del portavoz de Vox en el Congreso contra el periodista Antonio Papell. En un comunicado, la APM ha afirmado que "cualquier periodista está expuesto a la crítica dado el carácter público de su actividad, pero situaciones como esta superan ampliamente el territorio de la crítica y alcanzan el nivel de la descalificación personal, algo absolutamente impropio viniendo de un representante público de un país democrático".

"El insulto dirigido a cualquier profesional del ámbito que sea no debiera tener cabida en el debate público, y aún menos si procede desde el mundo de la política", denuncia la APM, que recuerda que "los hechos de hoy se producen una semana después de que Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, defendiera que era preciso "naturalizar" el insulto a periodistas.