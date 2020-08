Instagram lanza Reels: así quiere frenar Facebook la popularidad de TikTok

Instagram ha anunciado este miércoles el lanzamiento de Reels, su nuevo formato para grabar y editar "vídeos de 15 segundos y varios clips con audio, efectos y nuevas herramientas creativas". Esta nueva herramienta, que ya ha sido probada en Brasil, Francia, Alemania o India, recuerda, y mucho, a lo que ofrece actualmente TikTok. Este lanzamiento a nivel mundial de la plataforma de fotografías propiedad de Facebook llega, además, en el momento más crítico de la red social de origen chino: señalada por Donald Trump que la quiere prohibir en EEUU y con el interés de comprarla por parte de Microsoft encima de la mesa.

Desde que TikTok hizo acto de presencia en las listas de aplicaciones más descargadas hace dos años, en Facebook no se han cortado ni un pelo a la hora de implementar funcionalidades para seguir la senda abierta por la plataforma de Bytedance. Primero fue incorporar la música a las Historias de Instagram, que justo este mes cumplen cuatro años de su implantación y que fue una copia reconocida por sus creadores de Snapchat.

Y ahora han dado un paso más con la aparición de Reels que pondrá a disposición de sus usuarios diversas herramientas para la producción de vídeos de 15 segundos con efectos de realidad aumentada, archivos de audio pregrabado o clips de música. Incluso el propio Kevin Mayer, el nuevo consejero delegado de TikTok, ha acusado a Facebook de querer acabar con la presencia en Estados Unidos de la red social. A través de un comunicado publicado a finales de julio, el que fuera el máximo responsable de Disney+ asegura que la compañía de Zuckerberg pretende terminar con la plataforma china mediante "malignos ataques" y con el lanzamiento de sucesivos productos como Reels que imitan a la plataforma de microvídeos musicales.

Aunque para que podamos comprobar lo mucho o poco que Reels se parece a TikTok habrá que esperar a que la aplicación vaya implementando las actualizaciones necesarias para que todos sus usuarios puedan usarla. "Nos hemos dado cuenta de que los vídeos que se consumen son cada vez más cortos, de entre 3 y 10 segundos, y consideramos importante poner foco en el entretenimiento", ha explicado Robby Stein, director de producto de Instagram, en un encuentro con la prensa que recoge Europa Press. Según este directivo, en la red social confían en que tengan el mismo éxito que las Historias gracias al fácil manejo de la aplicación sumado a la posibilidad de compartir sus contenidos con un público más amplio.

