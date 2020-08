Rosa María Mateo: "Reivindico mi derecho y obligación de renovar los mandos de RTVE"

Publicada el 06/08/2020 a las 16:33 Actualizada el 06/08/2020 a las 16:47

La máxima responsable de RTVE ha realizado una comparecencia extraordinaria en el Parlamento, a petición del Partido Popular, para responder sobre los ceses, dimisiones, y nombramientos que han tenido lugar en la Corporación durante las últimas semanas.

"Reivindico mi derecho y obligación de renovar los mandos de RTVE", ha dicho Mateo tras las acusaciones del parlamentario del PP Eduardo Carazo de realizar "una segunda purga, tras la de 2018". "Los cargos directivos son por definición temporales y de confianza. La confianza se otorga y se retira, y eso no implica poner en tela de juicio la profesionalidad de excelentes trabajadores", ha opuesto la periodista. Carazo ha puesto en cuestión la autoría real de los cambios cuando, al referirse al director de Informativos y Actualidad, Enric Hernández –al que ha calificado de "delegado del Gobierno en RTVE"–, ha preguntado: "¿Manda usted o manda él?".

Rosa María Mateo ha explicado que la llegada de Hernández a la Corporación estaba basada en su trayectoria profesional y en la intención de unificar y digitalizar los informativos del conjunto de RTVE, que evitaran duplicidades y prepararan el futuro inmediato. En cuanto a la vinculación con el Gobierno, Mateo ha dicho que su relación con el conjunto de ministras y ministros no va más allá de la protocolaria: "No he tenido ninguna relación con Moncloa, y yo no miento".

Entre los nombramientos recientes, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz se ha referido al de Rosa María Quitllet como directora de Informativos en Cataluña, de la que ha destacado su actividad cercana al separatismo en redes sociales, con retuits de Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, o de la ex diputada de las CUP Mireya Boya, a lo que hay que añadir el altavoz servido para comentarios críticos o jocosos con la monarquía, el PP o Vox.

El diputado ha exhibido la foto del perfil social de la periodista, con fondo corporativo de RNE, a lo que Mateo ha contestado que Quitllet "nunca jamás ha utilizado sus opiniones personales en la información". "Entre los 6.500 trabajadores de RTVE –ha continuado– hay personas de todas las ideologías y convicciones, que yo respeto".

Cambios y novedades

Mateo ha vuelto a referirse a los cambios en La Mañana de La 1 para insistir "en la necesidad de reforzar las franjas menos competitivas en audiencia, con diversos espacios que lastraban la programación del resto de la jornada". Tras reconocer que TVE no tiene en la actualidad capacidad de producción propia para crear determinados contenidos –como series de ficción–, ha destacado que la televisión pública carece de debates y por ello se emitirá en la próxima temporada el espacio La primera pregunta, presentado por Lluís Guilera y realizado desde el centro de producción de Cataluña.

Además, Mateo ha anunciado que Sant Cugat incrementará sus desconexiones en catalán, con espacios como un nuevo magacín para las tardes de lunes a viernes en La 2 de Cataluña, en colaboración con Ràdio 4, presentado por la periodista Gemma Nierga.

"Además, se ampliará la duración de la oferta informativa, profundizando en la realidad local de Cataluña. También se abordará la actualidad deportiva local con un nuevo espacio diario. Y, por último, por la tarde se profundizará en las cuestiones que más acucian a la sociedad. Estamos convencidos de que Televisión Española puede y debe contribuir a promover un mayor pluralismo en el panorama mediático en Cataluña. Y lo vamos a hacer mediante contenidos de proximidad que complementen la oferta de otras cadenas públicas", ha afirmado Mateo.

"Ojalá en el futuro dispongamos de los recursos necesarios para hacer algo parecido en otras comunidades con lengua propia como el País Vasco, Galicia o la Comunidad Valenciana" ha añadido la periodista.

Por último, Rosa María Mateo se ha pronunciado sobre su relevo: "Es su responsabilidad elegir a un Consejo de Administración. Mientras tanto, cumpliré las funciones que ustedes me han asignado".