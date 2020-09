TVE y RNE revolucionan su programación en busca de la audiencia perdida

Publicada el 01/09/2020 a las 06:00

Radios y televisiones no siguen el calendario general. Como en la enseñanza, septiembre es su comienzo de año –aunque lo llamen curso– y junio su final, ya que el verano es tiempo de vacaciones, y así lo demuestra la huida de pantalla de sus principales presentadores, que en estos días regresan a sus programas habituales. Agosto deja a Telecinco como líder –ya van veinticinco meses en cabeza– con un 13,3 de share; Antena 3, segunda con dos puntos menos, y La 1, cada día más alejada, con un 8,7.

Con estas cifras, la cadena de Mediaset no ofrece otra novedad que la vuelta de Ana Rosa Quintana o Jorge Javier Vázquez y su carrusel de realities y cotilleos. Otro tanto ocurre con Antena 3, centrada en los concursos que dan paso a sus noticieros, con excelentes audiencias veraniegas de La Ruleta de la fortuna y el renacido Pasapalabra. Y La 1, tan solo a una décima de su mínimo histórico, con los informativos en uno de sus momentos más bajos, a pesar de superar con amplitud la media de la cadena. Tan solo algún espacio longevo como MasterChef o Cuéntame permiten en la noche acercarse a las televisiones comerciales; las tardes rara vez alcanzan el 10%. Y las mañanas átonas hasta ahora, o simplemente desastrosas en sus intentos de emular a la competencia con cocina y concursos.

Con estos mimbres, la cadena pública realiza su apuesta de riesgo. Ahí es nada: cinco horas de magazín, con el título de La Hora de La 1, que se ha presentado este mismo lunes y que comienza sus emisiones el próximo día 7. "Lo que hemos hecho –afirma Fernando López Puig, director de Contenidos y Canales– es tirar tabiques y dejar una mañana diáfana para incorporar todos los contenidos. La propuesta es que La hora de La 1 se establezca como el gran matinal de La 1 para mucho tiempo. Es un reto muy grande y lo sabemos, pero estamos apostando muy fuerte y de forma valiente. Creo que va a perdurar en el tiempo, y que el programa va a ser excelente".

La conductora y codirectora será Mónica López, responsable de la Sección de Meteorología de TVE desde 2008 y presentadora de El Tiempo 2; la otra codirectora es Ana Rodriguez Martí, que ha trabajado como directora, editora y presentadora en programas informativos y magazines de actualidad matinales y vespertinos en varias cadenas nacionales y autonómicas. Su último cometido en TVE ha sido llevar la dirección adjunta del programa Lazos de Sangre.

Según TVE, los contenidos se organizarán por franjas horarias que incluirán entrevista y tertulia política; consumo, economía, empleo, vivienda, con las preocupaciones diarias del ciudadano medio; sociedad, educación, sanidad, ciencia, medio ambiente, sucesos, historias humanas y denuncia pública y finalmente, cultura y crónica social. Siempre con el foco puesto en la actualidad diaria, con la flexibilidad para estar en los puntos de interés en cualquier momento de la emisión: "Este va a ser el programa de los ciudadanos, donde estará abierta, de forma permanente, una vía directa con el espectador, para que pueda plantear sus dudas a los entrevistados, a los dirigentes políticos, a los expertos... Seremos el altavoz para sus denuncias, queremos que nos usen para plantear sus problemas y que podamos ayudarlos, trasladándolos a las autoridades competentes. La participación ciudadana será uno de los ejes fundamentales".

Equipo y colaboradores

En pantalla, aparecerán junto a Mónica López, Igor Gómez, que ha presentado La Tarde en 24 Horas y se ocupará de la parte política; Martín Barreiro se encargará de explicar diariamente los mapas del tiempo, y asuntos relacionados con ciencia, medio ambiente, investigación, etc; Marina Ribel, periodista de Informativos, será la persona que monitorice todo lo que sucede en redes sociales. Además, será el enlace con los espectadores a través de las redes y traerá al plató sus dudas, preguntas, preocupaciones y problemas en una sección de denuncia pública; Cristina Fernández, procedente de Espejo Público, continurá al frente de la sección de crónica social que ya conduce desde este verano en el magacín La Mañana de La 1.

Expolíticos como José Bono, Cristóbal Montoro, Leyre Pajín, Joan Tardà o Celia Villalobos analizarán la actualidad, mientras periodistas como Lucía Méndez, Antón Losada, Elsa García de Blas, o Juan Soto Ivars hablaran de las claves políticas de la jornada junto a especialistas como Pablo Simón, Narciso Michavila y Lluis Orriols. Otros colaboradores serán Manuel Jabois, Juan del Val, Marta Nebot, Gonzalo Miró y Olga. El director de Vanity Fair, Alberto Moreno, Rosa Villacastín y Nieves Herrero se decicarán a la parte de la crónica social. A ellos se unirán expertos como el psiquiatra forense José Cabrera, el economista José María Gay de Liébana, la nutricionista Marta Verona, el jurista Javier Pérez Royo, la divulgadora científica Elsa Punset y la influencer Boticaria García.

Mónica López: "Queremos ser líderes"

La conductora del programa no ha dudado en afirmar: "Queremos ser líderes. Espero desenvolverme bien, y sobre todo tener éxito porque el equipo es brutal. Llevamos meses trabajando en este proyecto, y yo voy a intentar ser el hilo, pero tengo muchos botones. Sí, soy osada. Pero de verdad creo que le puedo aportar a la actualidad. Creo que soy capaz de tener esa mirada crítica, de pedir 'contármelo mejor y otra vez', de 'esa respuesta no me vale'. Quiero tener esa misma mirada de la gente desde su casa".

López ha reconocido que tras más de dos décadas en la información meteorológica tenía ganas de dar el salto y ha contado quién será su referente: "Ana Blanco es amiga, la quiero un montón, y si en alguien me fijo es en ella. Tiene una capacidad de estar e hilar las cosas. Si alguien tiene que ser mi referente, es Ana Blanco".

Junto a esta presentación, TVE ha comenzado a promocionar el estreno del programa de actualidad y debate La Pr1mera pregunta (aún sin fecha de emisión), así como el regreso de Xabier Fortes a La noche en 24H. "Todo comienza con una primera pregunta. La Pr1mera pregunta, muy pronto en La 1", dice el primer vídeo promocional que ha compartido en las redes sociales Lluís Guilera, director y presentador de este nuevo espacio de entretenimiento e información que se emitirá en la noche del sábado, y en el que estará acompaado por María Gómez.

El otro estreno es más bien una vuelta para Xabier Fortes, que ya dirigió entre los años 2011 y 2012 La Noche en 24 Horas. En el spot Fortes afirma: "Nos gusta la noche porque invita a la reflexión. Es el momento de hacer balance del día, de poner en orden nuestras ideas, pero también nuestras notas. Es el momento de debatir y de escuchar. La noche es siempre una buena hora para una mirada crítica con un punto transgresor".