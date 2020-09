Rosa María Mateo: "Me da igual cómo voy a pasar a la historia"

Publicada el 25/09/2020 a las 15:50 Actualizada el 25/09/2020 a las 16:22

Nueva comparencia de Rosa María Mateo en la Comisión Mixta de Control de RTVE en el Senado y nuevo rifirrase con los parlamentarios del PP. "Es usted irresponsable, soberbia, y va a pasar a la historia por los mínimos históricos en TVE", ha dicho la conservadora Amelia Salanueva, al inicio de su intervención. La administradora provisional única le ha respondido que le "da igual cómo voy a pasar a la historia: esperamos tener buenos resultados con los estrenos que aún nos quedan, aunque no hay una fórmula que garantice el éxito"

Mateo ha explicado que RTVE tiene "productos que han triunfado fuera y aquí no" y ha puesto como ejemplo la serie This is us. "No vamos a renunciar a otros como Prodigios, que nos dan prestigio y reconocimiento aunque no alcancen grandes resultados. Esto es la televisión pública y es lo que defendemos", ha reconocido.

Tras este comienzo, las distintas intervenciones de los parlamentarios del Partido Popular han insistido en "los mínimos históricos de audiencia y en la manipulación de los Informativos de TVE". En cuanto a lo primero, la responsable de RTVE ha dicho que "claro" que le importan las audiencias, pero "no son lo primero".

"El servicio público es mucho más que unos datos. No quiero más audiencia si es a costa de ser menos plurales y nada independiente", ha asegurado Mateo. "Se acabó la manipulación que en otros tiempos denunciaban nuestros trabajadores. Ni yo ni mi equipo hemos recibido instrucciones de ningún partido, ni de ningún gobierno, pero no está escrito que esto sea así para siempre", ha admitido.

Ante la insistencia de la oposición sobre el hecho de que los telediarios de La 1 estén en tercer lugar, tras Antena 3 y Telecinco, Mateo ha explicado que "tiene mucho que ver que ver con los programas que van por delante y por detrás en otras cadenas". Mateo ha explicado que "se ha extendido la práctica de alargar los programas que van antes de los informativos en algunas cadenas para arañar unas décimas de audiencia. La vuelta de Pasapalabra nos perjudicó a nosotros por el efecto arrastre, pero como empresa pública no debemos entrar en ese juego", ha asegurado la administradora provisional única de RTVE que ha insistido en que "los telediarios de TVE comienzan, y seguirán comenzando, a su hora en punto".

Demanda una financiación estable y segura

Mateo también ha anunciado que estima cerrar el ejercicio 2020 con un resultado negativo que estará en torno a 50 millones de euros. De estos, 36 corresponden al IVA no deducible y el resto a los incrementos salariales de los empleados públicos, a los efectos del covid y a la prórroga de los presupuestos de 2018. Tras recordar los déficits muy superiores de los años 2012 a 2014, ha explicado que el actual no se debe a una mala gestión sino a la falta de financiación. En este sentido, ha defendido el "enorme esfuerzo" hecho para ajustar los gastos, "pero en 2010 el presupuesto era de 1.200 millones y hoy no llega a los 1.000".

"En estos diez años todo ha subido y nuestro trabajo se ha incrementado. Es decir, no solo se mantienen los cinco canales de televisión, las siete cadenas de radio, la Orquesta y el Coro y el Instituto, sino que hoy tenemos grandes proyectos que en 2010 no existían como tal, caso de RTVE digital", ha explicado durante su comparencia. Asimismo, también ha reconocido que desde RTVE no pueden "responder a la sociedad actual con un presupuesto que disminuye año tras año".

"Este servicio público debe estar por encima de los cambios políticos. Necesitamos unos presupuestos que nos permitan cumplir nuestra misión de servicio público en toda su extensión: debemos atender a la infancia, difundir la cultura, contribuir a la integración, apoyar el cine, emitir en las lenguas cooficiales, fomentar la igualdad, dar herramientas para la educación, tener en cuenta todas las confesiones, defender el medio ambiente, impulsar el derecho de acceso… Y estamos encantados de tener esta misión", ha asegurado que Mateo que también ha insistido en que el ente público necesita "una financiación segura".

Como en anteriores comisiones, la oposición ha insistido en las peticiones de dimisión y, como en anteriores comparecencias, Mateo ha reiterado que la decisión está en manos del Parlamento. "Son sus señorías las que deben desbloquear el proceso para elegir al nuevo consejo de la Corporación y a su futuro presidente o presidenta. Alcanzar consensos para nombrar órganos institucionales o el nuevo Consejo de Administración no es responsabilidad mía, sino de estas Cortes Generales", ha explicado y ha matizado que "entre tanto, por supuesto, yo seguiré cumpliendo con mi obligación". No obstante, al despedirse, la todavía administradora provisional ha dicho: "Hasta el mes que viene. Y si llegan antes a un acuerdo, adiós".