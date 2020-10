Los estrenos de TVE no logran levantar las audiencias

Publicada el 16/10/2020 a las 06:00

Hace más de un mes que TVE iniciaba la temporada de otoño con un buen número de estrenos, con la explícita intención de mejorar las audiencias. La conclusión es que no ha conseguido su objetivo. A día de hoy La 1 obtiene un 9,1% de audiencia, mientras Antena 3 se sitúa en 12,7 y Telecinco lidera con un 15,1. Si bien es cierto que las audiencias ya no tienen el valor absoluto de hace unos años, los nuevos soportes de consumo y nuevos medidores parciales, como la audiencia social o el visionado en diferido, deprecian las cifras. No obstante, el resultado de los audímetros sigue siendo el medidor más importante. Cierto que, como repiten sus responsables, en una televisión pública no es la prioridad absoluta, pero no menos cierto es el viejo aforismo de que "lo primero que necesita un medio público es público", y los estrenos de los últimos cuarenta días no están ayudando a revertir la caída de espectadores.

El 7 de septiembre comenzaba La Hora de La 1, el espacio que cubre entre 8 y 13 horas de la mañana, y que la propia cadena parcela entre "Política" y "Actualidad". La primera obtiene entre el 10 y el 11 % de cuota, sin llegar a superar a su antecesor Los desayunos. La segunda se queda entre el siete y el ocho, con lo que el global rara vez alcanza el diez. No se trata, hasta hoy, de un fracaso, pero tampoco del revulsivo que se pretendía, ya que Ana Rosa Quintana en Telecinco se mantiene en torno al 19 y Susana Griso en Antena 3 aporta un 16. Con todo, el programa que presenta Mónica López necesita por sus características tiempo de rodaje y ajustes. De hecho, los últimos días se está alargando el espacio de su primera parte para dar cabida a contenidos novedosos que se están produciendo al término inicial de este apartado. Veremos.

Lo peor llega a continuación: dos espacios de cocina, prácticamente sucesivos, que obtienen un 5%, y lastran el arranque del Telediario 1, que remonta hasta duplicar esa escasa audiencia, pero queda muy por detrás de los noticiarios de la competencia. En Antena 3 supera el 19, precedido de La ruleta de la fortuna (17%), y en Telecinco entre el 15 y 16 tras Ya es Mediodía (entre el 12 y el 13). Conviene no olvidar que en el segmento de dos a tres de la tarde se produce la fuerte competencia añadida de los informativos de las cadenas autonómicas, muchas de las cuales son a esa hora líderes en su respectivos territorios: Aragón, País Vasco y Cataluña superan el 20%, y la mayoría no bajan del diez.

La tarde en La 1 no obtiene malos resultados... pero tampoco buenos. Tan solo Aquí la Tierra se acerca al diez, muy lejos de Sálvame, y aún más de Pasapalabra. En horario de máxima audiencia HIT se mantiene alrededor del diez, acosada por la competencia, y es una pena al tratarse de una serie que aborda una temática crucial, de la que habitualmente solo alcanzamos destellos distorsionados y parciales en las secciones de sucesos. El posterior debate desciende aún más en audiencias, pero el conjunto es un buen ejercicio de televisión pública. Inés del Alma Mía es una serie con empaque pero con una programación cercana al suicidio. Enfrentar una serie histórica con La isla de las tentaciones (Telecinco) y Mujer (Antena 3) llevó su audiencia al 7,7 el pasado miércoles. Superar el diez en su estreno, siete días antes, fue un mero espejismo al emitirse inmediatamente después de un partido de la selección española de fútbol. Lejos quedan los tiempos en que La 1 lideraba con Águila Roja.

Que la principal cadena pública destaque con partidos de fútbol, o con la enésima vuelta de tuerca de MasterChef, evidencia que el conjunto de estrenos de la temporada no han logrado remontar las audiencias. La, por ahora, peor noticia es la desaparición de La Pr1mera Pregunta con solo tres programas emitidos. Enfrentar un espacio de gente hablando al asentado cotilleo que emite Telecinco dejó al programa con un paupérrimo 4,4. ¿No era de prever?