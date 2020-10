Los Presupuestos suman cien millones más para RTVE

Publicada el 28/10/2020 a las 18:34 Actualizada el 28/10/2020 a las 18:41

El Gobierno, vía Presupuestos para el 2021, aportará cien millones más a las cuentas de RTVE, al pasar la asignación directa de 378 millones de euros a 473. La subida permite enjugar los casi sesenta millones de déficit que anunció como previsión Rosa María Mateo en sede parlamentaria y que provenían, según afirmó ante la Comisión de Control de RTVE, de la subida salarial pactada para los funcionarios y del tratamiento fiscal del IVA.

No obstante, esta nueva inyección de dinero no permitirá llegar al presupuesto de 1.200 millones que la empresa tenía cuando el Ejecutivo de Rajoy, en plena crisis económica, lo redujo en 250 millones. Esa cifra ha contribuido durante los últimos ocho años a que la radio y televisión pública viera deteriorada su situación frente a la competencia de los medios privados y que se envejeciera su plantilla al no poder asumir nuevas contrataciones, tal y como denuncia con insistencia el colectivo RTVE sin personal. En paralelo, la penuria de medios económicos durante ese periodo ha lastrado los proyectos para una ambiciosa adaptación digital, clave para un futuro que ya es presente.

Si bien cierto que en los últimos años del Gobierno del PP se estabilizaron los balances para evitar el déficit, el coste de la austeridad lastraba la posibilidad de competir con los medios comerciales. De hecho, buena parte de las producciones más relevantes han tenido que realizarse en coproducción con empresas privadas o cediendo derechos de emisión a plataformas de pago. Una práctica muy criticada por los trabajadores, que han llegado a poner en cuestión la exigencia legal de que los Informativos de TVE fueran realizados exclusivamente con producción propia y de personal de la empresa.

Precisamente, este jueves la administradora provisional única comparecerá ante la Comisión de Control Parlamentario, donde sin duda se abordará esta asignación presupuestaria. Mientras, las voces para que se avance con urgencia en la elección de una nueva dirección se convierten en un clamor, en el que están implicados partidos políticos, asociaciones profesionales de dentro y fuera de RTVE, y el colectivo de sus trabajadores.