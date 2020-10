La nueva dirección de RTVE será elegida entre los 95 candidatos originales

Publicada el 30/10/2020 a las 18:30 Actualizada el 30/10/2020 a las 18:49

La Mesa de la Comisión parlamentaria de RTVE ha decidido que los diez miembros del nuevo Consejo de Administración sean elegidos entre los 95 candidatos presentados para formar parte del máximo órgano de dirección de ese medio público. La reunión, que tuvo lugar a última hora del jueves, y que adelantó el digital Vertele, tomó la decisión de manera unánime por tres miembros del PSOE y los dos del PP que la conforman. Se trata, por tanto, de un acuerdo político entre las dos fuerzas mayoritarias del Parlamento, que supone marginar la preselección del Comité de Expertos, que ofreció una lista de los 20 que habían obtenido mejor puntuación para que fueran examinados por la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado.

El fallecimiento el pasado enero de la candidata Alicia Gómez Montano, precisamente la persona que encabezaba la lista, no permitía cumplir la exigencia de relativa paridad, que señalaba un umbral mínimo de cuatro mujeres y seis hombres para el nuevo Consejo, ya que entre los 19 restantes solo había tres mujeres; además había 33 reclamaciones de distintos candidatos, de las que a día de hoy aún quedaban 11 por resolver. En esta situación, se pidió a los letrados un informe que sancionaba que cualquiera de los 95 candidatos tenía derecho a ser elegido. Esa ha sido la opción aprobada este jueves por la Mesa de la Comisión, en contra de las peticiones de Ciudadanos o Más Madrid de que se respetara el dictamen del Comité de Expertos.

La realidad es que el Concurso Público para dotar de una nueva dirección a RTVE, aprobado hace más de tres años, se había convertido en un callejón sin salida por las discrepancias de los partidos políticos presentes en el Parlamento; la designación por el Gobierno del PSOE, en julio de 2018, de Rosa María Mateo como Administradora Única Provisional "para dos o tres meses", asumiendo las tareas del inexistente Consejo de Administración, se había traducido en que una sola persona tomara durante más de dos años todas las decisiones de calado, y se convirtiera en el blanco de las críticas de la oposición. Este mismo jueves, inmediatamente antes de la decisión de la Mesa de la Comisión Parlamentaria de RTVE, Mateo exclamaba en la sesión de control, ante las reiteradas peticiones de que dejara su puesto: "¡Nombren un Consejo!".

Obviamente, la vía ahora aprobada corresponde a una decisión política, promovida en primer término por el Gobierno de Sánchez, tal y como adelantaba el propio presidente el pasado 7 de septiembre; ese día se estrenaba el programa La hora de La 1 con una entrevista a Pedro Sánchez en la que, a pregunta de Mónica López sobre la elección de una nueva cúpula de dirección para RTVE, dijo: "Hay un informe de los letrados que sitúa una solución al bloqueo actual, así como a los recursos planteados por algunos participantes del concurso público que se convocó hace más de un año. Esperemos que a lo largo de los próximos meses podamos resolverlo. El gobierno no va a aceptar ningún bloqueo institucional, y va a apelar por una mayoría parlamentaria representativa para desbloquear órganos que no merecen estar bloqueados como consecuencia de un partido político que no ha aceptado el resultado electoral". Tras explicitar su preferencia, el PSOE ha buscado el concurso del PP que, a la vista de la decisión de la Mesa, ha pactado su apoyo.

Los próximos pasos

La fórmula elegida exige que la Comisión de Nombramientos tenga que examinar las opciones de los 95 candidatos, lo que podría alargar el proceso, pero el apoyo de las dos mayores formaciones políticas significa, en principio, que se resolvería el atasco parlamentario después de más de tres años de que la ley fuera aprobada. De la citada Comisión saldrían los diez candidatos, elegidos, seis por el Congreso y cuatro por el Senado, que conformarán el nuevo Consejo de Administración, que elegirá entre ellos quién será el presidente de RTVE los siguientes seis años.