Sindicatos de RTVE llevan a los tribunales el nuevo programa de Jesús Cintora

Publicada el 11/11/2020 a las 13:14 Actualizada el 11/11/2020 a las 14:09

A pocos días del estreno en TVE de Las Cosas Claras, conducido por Jesús Cintora, la parte mayoritaria del Comité Intercentros, integrada por UGT, el Sindicato Independiente y USO, acude a la Justicia al entender que "el programa puede tener un carácter informativo... para que determine si se está o no vulnerando la ley, y se actúe en consecuencia". La decisión ha sido adoptada tras mantener este martes una reunión con la dirección de RTVE, y un posterior debate interno. Estos sindicatos se suman así a la postura del Consejo de Informativos y el colectivo RTV Sin Personal, mientras la dirección de la empresa ha mantenido, desde que se anunció este espacio, que se trata de un programa tipo magazine de actualidad y no de un contenido estrictamente informativo; postura similar a la que adujo para realizar contrataciones externas para La Hora de La 1.

En la posterior nota, los sindicatos citados afirman que "dado que sí es considerado un programa informativo, éste al menos tiene contratados a través de la productora a 25 informadores. Manifestando nuestra más profunda preocupación por lo que puede suponer para el futuro de los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE... A este Comité Intercentros le preocupan los pasos que está dando la dirección con el continuo uso de productoras, con la excusa de que no existe personal dentro de la casa".

CGT ha decidido no tomar postura hasta consultar a sus bases; CCOO, por su parte, ha destacado su "apuesta por la producción interna". No obstante, afirma que, "a fecha de hoy, y entre otros, está externalizado parte del programa La hora de La 1, con personal externo contratado. A fecha de hoy, y entre otros, está externalizado el programa Aquí la tierra, con personal externo contratado. A fecha de hoy, y entre otros, está externalizado parte del programa España directo, con personal externo contratado. A fecha de hoy, y entre otros, está externalizado el programa Obrim Fil (Javier Sardà, San Cugat), con personal externo contratado. A fecha de ayer, y entre otros, se externalizó el programa (luego suspendido) La primera pregunta, con personal externo contratado. A fecha de hoy está externalizada, con personal externo contratado, gran parte de la información de deportes de RNE. A fecha de hoy (a través de las licitadoras) se contratan productoras, y a través de ellas cientos de noticias, para los informativos de TVE y RNE. A día de hoy no se conoce ninguna acción legal del Comité Intercentros contra ninguna de estas externalizaciones". Y destaca que Lacoproductora, que produce Las Cosas Claras, ha contratado a 25 periodistas, entre ellos a Jesús Cintora, mientras TVE "pone en el programa el plató, el personal técnico, la realización, la producción, un director…". También pone de relieve cómo, en la actualidad, los espacios anteriores a los informativos principales de mediodía obtienen en La 1 un 5% de audiencia, frente a un 17% en Antena 3, un 15% en Telecinco, y un 17% en laSexta.

Antes de la reunión entre las fuerzas representadas en el Comité Intercentros y la dirección, el Consejo de Informativos de TVE había expresado su crítica a la externalización del nuevo programa y había transmitido su queja a la Dirección de Información y Actualidad por haber aducido que "no había personal voluntario suficiente y si lo hubiera se produciría un vacío en la Redacción de Informativos que causaría un quebranto considerable". Una explicación que, para el órgano de representación de la redacción, contrasta con el hecho de que "RTVE no ha abierto ningún proceso público y transparente de carácter interno para recabar personal para ese programa. Por esa razón, no podemos dar por válido el argumento de que 'no hay personal suficiente'. Por la misma razón, no vemos totalmente justificada la contratación de una productora privada. Y, menos aún, para elaborar un programa que, reconocidamente, está pensado para rellenar horas de emisión con contenidos de apariencia informativos, pero inevitablemente volcados hacia la opinión".