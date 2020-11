Prisa confirma la propuesta "no solicitada" de Blas Herrero para comprar 'El País' y la Ser, que analizará el consejo de administración

Publicada el 19/11/2020 a las 14:00 Actualizada el 19/11/2020 a las 14:09

El Grupo Prisa ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha recibido este jueves una carta firmada por Blas Herrero, propietario de Kiss FM, que contiene los términos de una propuesta, no solicitada por el grupo y no vinculante, y que analizará su consejo de administración, informa Europa Press. La carta, titulada Oferta firme de adquisición de la unidad de negocio de medios de comunicación de Promotora de Informaciones, S.A. recoge los términos de la propuesta del empresario para comprar los activos de prensa y radio de Prisa. "La propuesta recibida no ha sido solicitada por Prisa y, de acuerdo con sus propios términos, no es vinculante hasta que se cumplan determinadas condiciones", precisa del grupo.

El consejo de administración de Prisa analizará la propuesta "y adoptará las medidas oportunas, circunstancia de la que dará cuenta al mercado cuando corresponda, en cumplimiento de sus obligaciones", indica la compañía. A requerimiento de la CNMV, Blas Herrero ha confirmado también que ha presentado una oferta de adquisición del conjunto de sociedades y activos que integran actulamente la unidad de negocio de medios de comunicación del Grupo Prisa, tanto escritos (El País, Cinco Días y As) como radiofónicos y audiovisuales (Cadena Ser, Los 40 Principales y Cadena Dial). Herrero precisa que la oferta no incluye, por tanto, la unidad de negocio de educación ni constituye una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Prisa.

El empresario detalla que la adquisición de Prisa se instrumentaría a través de unasociedad de responsabilidad limitada (HoldCo) en la que un grupo de inversores liderado por él mismo tendría una participación significativa, "pero no necesariamente de control", ofreciéndose a los accionistas de Prisa participar en la sociedad realizando, al igual que el referido grupo de inversores, aportaciones dinerarias a su capital social. Según Herrero, la oferta está sujeta a una 'due diligence' confirmatoria y otras condiciones habituales y está pendiente de evaluación por el consejo de administración de Prisa y, en su caso, por la junta general de accionistas de este grupo. La CNMV suspendió momentos antes de la apertura del mercado la cotización de Prisa al "concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones" sobre dichos valores.

La suspensión de la negociación de las acciones de Prisa, que ayer cerraron a un precio de 0,719 euros, con un alza del 2,7%, se produjo después de que Expansión y El Confidencial hayan publicado que el empresario Blas Herrero ha lanzado una oferta junto a un grupo de inversores particulares de capital español para hacerse con los negocios de radio y prensa del grupo Prisa.

Tras entender que se ha puesto a disposición del público información "suficiente" de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión, el organismo supervisor ha decidido levantar la suspensión de cotización a partir de las 13.30 horas. Blas Herrero también se ofreció a participar en el rescate de la ingeniería asturiana Duro Felguera, que se acogió al fondo creado por el Gobierno y gestionado por SEPI, al que solicitó 100 millones de euros.