Spotify se cae durante tres horas en España

El servicio de Spotify ha experimentado a lo largo de la mañana de este viernes, entre las 10 y las 13 horas, problemas que han impedido a los usuarios acceder a la plataforma de streaming y reproducir su música con normalidad. Esta caída ha tenido especial incidencia en países europeos como España.

La compañía ha compartido a través de Twitter que ha detectado entorno a las 11 de la mañana "que algo no va bien", y que lo estaban investigando. Los problemas con el servicio empezaron a notarse hacia las 10:00 horas de este viernes, como recoge el portal Down Detector. Sobre las 13 horas, Spotify ha informado que el servicio estaba regresando a la normalidad después de solucionar el problema.

Phew! Everything should be back to normal now. Let @SpotifyCares know if you’re still having issues.