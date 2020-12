'El corte en RTVE': un libro narra cómo arrancó la histórica huelga general del 14D

23 horas, 59 minutos, 40 segundos: hace cinco minutos que se ha iniciado el Telediario 3 del 13 de diciembre de 1988, que presenta Olga Barrio, y que informa de los prolegómenos de la convocatoria de huelga general. En ese momento, el veterano locutor Tello Zurro lee, bajo imágenes de archivo: "Por su parte, la dirección de Radiotelevisión Española ante la falta de acuerdo con el Comité Intercentros sobre los servicios mínimos, ha decidido emitir mañana dia 14 la programación anunciada, a excepción, si es el caso, de los programas en directo, que tendrán una emisión alternativa. No se emitirá publicidad, ya que no se considera un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los infor...". Eran las doce en punto del día 14 de diciembre y TVE emitía unos segundos sin sonido, e inmediatamente la pantalla se iba a negro. En ese instante se iniciaba la huelga general. "En ese momento, por si no lo sabíamos ya, entendimos que la huelga iba a ser total y absoluta", declararía años después la entonces portavoz del Gobierno Rosa Conde.

Efectivamente, aquel día los ocho millones de trabajadores que había en España secundaron el paro, con excepciones irrelevantes. Cerraron empresas, comercios y centros de enseñanza, las calles amanecieron vacías, y así siguieron prácticamente toda la jornada. El propio ministro del Interior, José Luís Corcuera, confesaría años después: "Aquel día me fui a más de 40 kilómetros de Madrid, a ver si podía dar con un lugar donde comer un bocadillo, y no lo encontré". La ciudadanía, y el propio Gobierno, como dijo Rosa Conde, entendieron al ver que TVE dejaba de emitir, primero, y luego insertaba un documental sobre el románico palentino, que la huelga sería total, como así resultó.

Aquel momento, aquel día, lo cuenta desde dentro de RTVE Jaime Martínez en un libro que se presenta este lunes en Madrid. Martínez era entonces el hombre fuerte de las Comisiones Obreras en la empresa, que tenía mayoría absoluta en el Comité Intercentros, y presidía el Comité de Huelga. En el acto, el autor estará acompañado por Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo; la citada Rosa Conde; Antonio Gutierrez, a la sazón secretario general de CCOO; el periodista Fernando Garea, y Jaime Cedrún, secretario general de CCOO Madrid.

El libro se lee como una novela... de la que conocemos el final. Se trata de un relato periodístico en el mejor sentido de la palabra: aporta datos, que previamente ha contrastado con casi un centenar de los principales implicados; ofrece, sin que disminuya la tensión narrativa, el contexto anterior de RTVE, al tiempo que va marcando cada una de las jornadas previas a la huelga, las conversaciones y desacuerdos con la Dirección, la postura del Gobierno, hasta desembocar en las vísperas del momento crucial, las horas, los minutos, hasta los segundos, anteriores a las doce de la noche del día 13, las últimas conversaciones, las últimas estrategias para colocar dentro del hall de Torrespaña a un piquete con centenares de voces para cantar los últimos segundos de la cuenta atrás, que provocaría el corte de la emisión, las últimas palabras con los técnicos del control de Informativos y del de Navacerrada...

Se trata de un libro sincero. Jaime Martínez no oculta dudas y vacilaciones en la estrategia, incertidumbres sobre el resultado final, miedo a represalias contra los técnicos implicados. Es, a la par, un libro generoso. Martínez, décadas al frente del Comité Intercentros, principal protagonista del éxito sindical de aquella jornada, escribe en primera persona del singular lo que pensaba y sentía en carne propia, pero usa el plural para diluirse entre todos los que participaron. Ni siquiera otorga a su sindicato, mayoritario entonces en RTVE, el protagonismo. Cita a los compañeros de UGT, que mantuvieron las barras en la pantalla desde Navacerrada, a quienes, junto a él, como Julio Rosales, dirigían el Comité de Huelga. Describe a la Dirección como un conjunto de compañeros de la empresa, que tienen una obligación contraria a la suya, pero a los que respeta en pleno enfrentamiento. Habla de cómo la directora general, Pilar Miró, antepuso su condición de demócrata a la de jefa, del jefe de personal de TVE, Enrique Seseña, que se negó a emprender expediente o despido alguno, y lo pagó con siete años sin que se le encomendara trabajo alguno.

El corte en RTVE, subtitulado Así arrancó la huelga general 14-D-1988 es, en definitiva, un testimonio histórico de aquel momento, de aquel día, en que los trabajadores lograron echar atrás el plan de empleo juvenil en el que se obcecó el Gobierno de Felipe González. Fue la única huelga total vivida hasta hoy en España, que arrancó, y basó buena parte de su éxito en el corte en RTVE.