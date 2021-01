Telemadrid "resucita" ocho años después del despido masivo

Publicada el 12/01/2021 a las 06:00

La nevada y sus posteriores efectos han provocado cifras de seguimiento de las televisiones que han recordado las de los primeros días de la pandemia. Dos televisiones públicas, TVE y Telemadrid, y una privada, laSexta, se han distinguido con coberturas especiales de hasta doce horas continuadas dedicadas a la información de todos los aspectos esenciales, en lo que se han convertido en un auténtico servicio público para una ciudadanía encerrada en sus domicilios por la meteorología adversa.

cifras de seguimiento impensables desde hace muchos años. En concreto, con un 12% de cuota de pantalla, la televisión autonómica logró este sábado su mejor dato de audiencia en nueve años, desde el 28 de abril de 2012. Ese día, el especial informativo conducido por Silvia Intxaurrondo fue, además, líder de audiencia en la Comunidad de Madrid, con un 25,9% de share, desde las 10 hasta las 15 horas. Unos datos que permitían al director general de la cadena, José Pablo López, escribir en redes sociales: "Hoy todos los que hacen Telemadrid, Onda Madrid y En el caso concreto de Telemadrid, las jornadas comprendidas entre el pasado viernes y este lunes le han permitido ascender adesde hace muchos años. En concreto, con un 12% de cuota de pantalla, la televisión autonómica logró este sábado, desde el 28 de abril de 2012. Ese día, el especial informativo conducido porfue, además, líder de audiencia en la Comunidad de Madrid, con un 25,9% de share, desde las 10 hasta las 15 horas. Unos datos que permitían al director general de la cadena,, escribir en redes sociales: "Hoy todos los que hacen Telemadrid, Onda Madrid y Telemadrid.es llevan informando desde las 6 de la mañana. Se llama equipo. Surge cuando las condiciones son adversas pero se comparte y defiende proyecto de servicio público. Gracias compañeros por el trabajazo. Orgullo". En ese mismo medio, y tras la jornada del domingo, decía: "Telemadrid sigue informando. Ayer más de 2,6 millones de madrileños contactaron con nosotros: Nuestro Especial Informativo lidera la mañana con hasta un 19%. Telenoticias 1 es primera opción con un 19.9% Telenoticias 2 alcanza a las 9 de la noche el 11,8% #ServicioPublico ".

Más que una anécdota

Este mismo lunes en el programa La hora de La 1 de TVE, la expolítica del PP Celia Villalobos declaraba: "Yo me he pasado todo el fin de semana viendo, como es lógico, Telemadrid, porque es dónde venían todas las cosas de Madrid, que es donde yo estaba", a lo que la directora del programa, Mónica López, esbozaba un mohín de reproche antes de afirmar: "Celia, no te voy a gruñir, porque es una televisión pública". Se trata, obviamente, de una anécdota y una opinión personal, pero, quizás, representativa, cuando la presidenta de Madrid se negó a ser entrevistada por Silvia Intxaurrondo, descontenta por las preguntas de la periodista en un encuentro anterior.

Las felicitaciones a la cobertura de @telemadrid por la nieve se cuelan en #LaHoraFilomena de TVE: "No te voy a gruñir porque también es televisión pública" @Josepablo_ls. pic.twitter.com/Dr6vmoZtfz — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 11, 2021

Se trata, al margen de cifras, de una auténtica "resurrección" de la cadena autonómica, apoyada en primar la información de proximidad, estar continuamente en la calle y recoger el pulso de la sociedad civil. Y ocurre, precisamente, en vísperas del octavo aniversario del despido de 860 trabajadores, declarado "no ajustado a derecho" por la Justicia, bajo el mandato de Ignacio González; a partir de ahí, siguieron cinco años de plomo, en la que casi la mitad de los madrileños declaraban no tener ni siquiera sintonizada la emisora en su mando a distancia. Por fín, con Cristina Cifuentes como presidenta, salió adelante una nueva ley para Telemadrid en la que este medio pasaba su titularidad de la Asamblea al gobierno regional; esto es, de pertenecer al conjunto de los representantes políticos de la Comunidad, a ser propiedad del gobierno que presidía el PP. A pesar de ello, salió adelante el nombramiento como director general de José Pablo López, un profesional procedente de laSexta y Trece TV, que pronto demostró su voluntad de cambio: disminuyó el peso de la información política, sacó las cámaras a la calle para recoger las inquietudes y realidades de los madrileños, dio prioridad a los despedidos para cubrir cualquier plaza vacante, y Telenoticias a Telenoticias fue recuperando la credibilidad absolutamente perdida en las etapas anteriores. Muy poco a poco, y en diálogo permanente con los trabajadores, fue recuperando parte de la audiencia desaparecida, al estar presente y en directo en cualquier acontecimiento de interés para los madrileños.

Os damos las gracias, Madrid



Líderes durante la cobertura de la nieve pic.twitter.com/m9Lhz0ufJ2 — Telemadrid (@telemadrid) January 11, 2021

Apoyo explícito del Comité de Empresa

Este mismo lunes, el Comité de Empresa ha querido recordar el aniversario de los despidos y la situación actual en un escrito en el que afirma que se trata de "una fecha muy significativa para quienes siempre hemos creído y defendido el papel fundamental en el cumplimiento del Servicio Público de la Radiotelevisión Pública madrileña". "Defenderla, denunciando a quienes jugaron con el prestigio y los recursos de Telemadrid y Onda Madrid, la utilizaron en beneficio propio para posteriormente destruirla y repartirse los recursos públicos, supuso –señala el comité– el duro castigo de nuestro despido, más del ochenta por ciento de la plantilla". "Exigimos, igualmente, el respeto y respaldo político que nos permita seguir desarrollando nuestra labor de Servicio Público en la educación, entretenimiento e información independiente y de cercanía, tan esencial para la ciudadanía como se ha puesto de manifiesto recientemente con el contexto de crisis sanitaria o la histórica situación climatológica que atraviesa nuestra comunidad".

Más adelante, subrayan que "los últimos 3 años de vigencia del Contrato Programa, mecanismo legal de financiación de RTVM que establece la aportación económica de la Comunidad de Madrid y los objetivos de Servicio Público a cumplir, demuestran que nuestros planteamientos de futuro y viabilidad eran acertados, que otra Radiotelevisión Pública era posible en Madrid. Una RTVM, que a pesar de las zancadillas internas y externas, ha protagonizado un giro de 180 grados en la responsabilidad de la gestión de los recursos públicos con transparencia y rigor, en el diálogo y la participación de la Representación de los trabajadores en su gestión diaria y en el futuro de nuestra empresa, y en el respeto al ciudadano con una información independiente y plural".