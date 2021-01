El 'Tribunal Supremo' de Facebook se estrena acusando a la red social de censurar mensajes sin explicar por qué

Publicada el 28/01/2021 a las 17:30 Actualizada el 28/01/2021 a las 17:41

El Tribunal Supremo de Facebook ya ha emitido las primeras resoluciones sobre sus primeros casos. En las cinco decisiones anunciadas este jueves, el consejo asesor de contenido o Oversight Board, que así se llama oficialmente este órgano independiente del imperio tecnológico, ha revocado cuatro de las decisiones de la red social, confirmó una y emitió nueve recomendaciones de política a la empresa. "Implementaremos estas decisiones vinculantes de acuerdo con los estatutos y ya hemos restaurado el contenido en tres de los casos según lo ordenado por la junta de supervisión", ha explicado ya en un comunicado Monika Bickert, vicepresidenta de política de contenido de la compañía.

De los seis primeros casos presentados, se ha dado respuesta a cinco de los seis presentados. Han dejado sin resolver la publicación de un usuario con una captura de pantalla de dos tuits de Mahathir bin Mohamad, ​primer ministro de Malasia desde mayo de 2018 hasta febrero de 2020, en los cuales aseguraba que "los musulmanes tienen derecho a estar enfadados y matar a millones de franceses por las masacres del pasado". La plataforma alegó que esta publicación que recoge los tuits de un personaje público infringe su política sobre discurso de odio o incitación al odio. Según han explicado, en los próximos días esperan publicar una decisión sobre este tema y también abrirán los comentarios públicos sobre la suspensión indefinida de Donald Trump de Facebook e Instagram: "Los acontecimientos recientes en Estados Unidos y en todo el mundo han puesto de relieve el enorme impacto que las decisiones de contenido tomadas por los servicios de Internet tienen sobre los derechos humanos y la libertad de expresión".

Repasamos a continuación estas cinco resoluciones:

Anulado: la desinformación sobre el covid-19

Facebook remitió este caso para ponerlo como ejemplo de los retos a los que se enfrenta a la hora de impedir daños en la vida real por la difusión de desinformación sobre el coronavirus. Sin embargo, el órgano asesor ha anulado su decisión de suprimir esta publicación que incluía un vídeo con un texto sobre un presunto escándalo de la agencia francesa responsable de la regulación de los productos sanitarios en el que se aseguraba que se denegaba la autorización del uso del uso de la hidroxicloroquina y la azitromicina contra el covid-19, pero se permitía el envío de correos electrónicos promocionales sobre el remdesivir.

"La junta determinó que la regla de información errónea y daño inminente de Facebook (parte de su Norma comunitaria de violencia e incitación) era inapropiadamente vaga" y recomendó, entre otras cosas, que "la empresa creara una nueva norma comunitaria sobre información errónea de salud", explican en su resolución. Asimismo, reprocha a la red social que esta supresión "no cumplía con las normas internacionales de derechos humanos sobre la limitación de la libertad de expresión". "Dado que Facebook tiene una variedad de herramientas para lidiar con la información errónea, como proporcionar a los usuarios un contexto adicional, la compañía no pudo demostrar por qué no eligió una opción menos intrusiva que eliminar el contenido", aseguran. Asimismo, también recomienda aumentar la transparencia sobre "cómo modera la información errónea sobre salud".

Anulado: eliminar palabras de un nazi para alertar sobre Trump

Sobre la decisión de Facebook de eliminar un post sobre una cita atribuida supuestamente a Joseph Goebbels para alertar sobre la deriva "fascista" del expresidente Donald Trump, este órgano ha anulado esta supresión ya que consideran que no infringe la política sobre personas y organizaciones peligrosas. Se determinó que estas reglas no estaban suficientemente claras para los usuarios. "Según las normas internacionales de derechos humanos, cualquier norma que restrinja la libertad de expresión debe ser clara, precisa y accesible al público, de modo que las personas puedan comportarse en consecuencia. La junta no cree que estas reglas cumplan con este requisito", admiten.

En su análisis de esta decisión, el consejo asesor desvela que Facebook tiene a Joseph Goebbels está su lista de personas peligrosas de la compañía. No obstante, "en sus reglas disponibles públicamente, Facebook no deja lo suficientemente claro que, al publicar una cita atribuida a un individuo peligroso, el usuario debe dejar en claro que no lo elogia ni lo apoya". Por esto, recomienda a la plataforma que haga pública su lista pública de organizaciones y personas designadas como "peligrosas" o, "al menos, una lista de ejemplos".

Anulado: eliminar pezones que concienciaban sobre el cáncer de mama

Sobre la decisión de Facebook de eliminar una publicación de Instagram en Brasil en la que se veían ocho imágenes que describían los síntomas del cáncer mama y en las que se apreciaban pezones femeninos cubiertos y descubiertos, este órgano asesor ha anulado esta supresión al considerar que no infringía su política sobre desnudos y actividad sexual de adultos. Según explican, después de que este consejo seleccionara el caso, la propia red social restauró el contenido. "Los sistemas automatizados de Facebook originalmente eliminaron la publicación por violar el Estándar de la comunidad de la compañía sobre desnudez y actividad sexual de adultos. La Junta determinó que la publicación fue permitida bajo una política de excepción para la "concienciación sobre el cáncer de mama" y la moderación automatizada de Facebook en este caso plantea importantes preocupaciones de derechos humanos", admiten.

A pesar de esta marcha atrás de Instagram, este Tribunal Supremo ha reprochado a la empresa que les pidiera negarse a escuchar este caso porque se había restaurado la publicación. "Además de tomar decisiones vinculantes sobre la restauración de piezas de contenido, la junta también ofrece a los usuarios una explicación completa de por qué se eliminó su publicación", aseguran y apuntan que "esta eliminación incorrecta indica la falta de una supervisión humana adecuada, lo que plantea preocupaciones en materia de derechos humanos".

Anulado: no es incitar al odio ponerse del lado de los asesinos

Sobre la decisión de Facebook de eliminar la publicación de dos fotos de Aylan Kurdi, el menor sirio que se ahogó y cuyo cuerpo terminó en una playa turca tras un fallido intento de su familia de cruzar el mar hacia Grecia, que incluía unas preguntas sobre el trato da China a los musulmanes de la etnia uirgur, este órgano ha anulado esta supresión que Facebook tomó porque supuestamente infringía su política sobre discurso de odio o incitación al odio. La junta determinó que, si bien la publicación podría considerarse ofensiva, no alcanzó el nivel de discurso de odio.

Aunque este consejo asesor ve con buenos ojos "la sensibilidad de Facebook al discurso de odio contra los musulmanes", considera que la red social se equivocó al suprimir el contenido. "La Junta consideró que, si bien la primera parte de la publicación, por sí sola, podría parecer una generalización insultante sobre los musulmanes, la publicación debe leerse en su totalidad, teniendo en cuenta el contexto", reconocen.

Confirmado: priorizar la "seguridad" de las personas ante los insultos

La única decisión que este Tribunal Supremo ha ratificado la supresión por parte de Facebook de unas fotos "presuntamente históricas" en las que se ven iglesias de Bakú, Azerbaiyán, con un texto en que se aseguraba que esta ciudad fue fundada por el pueblo armenio y preguntando por el destino de estos templos. El usuario afirmaba en esta publicación que en Armenia (de mayoría cristiana) se están restaurando mezquitas mientras que en Azerbaiyán (de mayoría musulmana) se están destruyendo iglesias, y que él está en contra del "ataque azerbaiyano" y el "vandalismo". La red social alegaba que infringía su política sobre el discruso de odio o incitación al odio.

Desde el consejo asesor avalan esta decisión ya que al usar el término "taziks" para describir a los azerbaiyanos se considera que es "un insulto" y que "el peligro de que tales insultos puedan convertirse en violencia física". Por esta razón, "se le permitió a Facebook en este caso priorizar la "seguridad" y la "dignidad" de las personas sobre la "voz" del usuario". "La mayoría de la junta concluyó que la supresión de este post era compatible con las normas internacionales de derechos humanos sobre la limitación de la libertad de expresión", explica el consejo asesor.