Fox News cancela su programa más visto tras una multimillonaria demanda por difamación de una empresa de votación

La cadena conservadora Fox News ha anunciado la cancelación de su programa más visto, el show del presentador Lou Dobbs, tras una multimillonaria demanda interpuesta por la empresa de software de votación Smartmatic en respuesta a las declaraciones de manipulación electoral vertidas por Dobbs durante y tras las elecciones estadounidenses.

La medida, avanzada por Los Angeles Times y confirmada por un portavoz de Fox News el viernes, se produjo un día después de que Fox y Dobbs figuraran, entre otros presentadores de la cadena, en la demanda por difamación de 2.700 millones de dólares presentada por Smartmatic.

En un comunicado recogido por Europa Press, un portavoz de Fox News describió la medida como una decisión planeada antes de la demanda. "Como dijimos en octubre, Fox News Media considera regularmente cambios de programación y cuenta con planes para lanzar nuevos formatos según corresponda después de las elecciones, incluso en Fox Business. Es parte de esos cambios planificados", según el portavoz.

El programa de Dobbs, Lou Dobbs Tonight, será reemplazado por Fox Business Tonight con los presentadores Jackie DeAngelis y David Asman. La cancelación pone fin a diez años de carrera de Dobbs en la cadena, donde ha ejercido de un tiempo a esta parte como uno de los más acérrimos defensores de Trump y sus teorías conspiratorias.

La demanda de Smartmatic alega que Fox News, tres de sus presentadores (Dobbs, Maria Bartiromo y Jeanine Pirro) y los abogados de Trump, Rudy Giuliani y Sidney Powell, difamaron a la compañía al afirmar de manera infundada que Smartmatic se utilizó para manipular las elecciones de 2020.

Election Fraud: @RudyGiuliani says he has uncovered enough unlawful ballots in Pennsylvania and Michigan to turn the election in favor of @realDonaldTrump. #MAGA #AmericaFirst #Dobbs pic.twitter.com/VMzMNvzffs