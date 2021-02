Rosa María Mateo al PP: "Espero que dejen de denigrar a RTVE ya que ahora están dentro de su órgano de gobierno"

Última comparecencia parlamentaria este viernes decomo máxima responsable de RTVE para responder a las preguntas de las distintas fuerzas políticas. Ha sido una sesión con aspectos distintos a las que ha protagonizado en los dos años y medio de su mandato, visualizados concon que los parlamentarios la han despedido, y con los deseos de que "le vaya bien a partir de ahora" expresados por la mayoría de los diputados y senadores al final de sus intervenciones. No obstante, como en todas las anteriores, han proseguido las acusaciones y críticas de la oposición, frente a las explicaciones de Mateo.

El hecho de que se tratase de la última comparecencia en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades no ha provocado en absoluto, muy al contrario ya en la primera respuesta la administradora única ha interrumpido su discurso para cortar algunos cuchicheos: "¿? Es que ya está bien". Así, tras las reiterados críticas del PP sobre las presuntas purgas de jefes de informativos en la anterior etapa, ha respondido, sin dar nombres: "Ya se han ocupado ustedes de recuperar a los purgados", en referencia a la composición del nuevo consejo de administración . Y ha continuado: "Espero que dejen de denigrar a RTVE ya que están dentro de su órgano de gobierno".

Buena parte de la comparecencia ha girado alrededor de los Informativos de RTVE, y Rosa María Mateo ha aprovechado una de sus últimas intervenciones para realizar: "Mi primer objetivo cuando asumí el cargo era devolver la independencia y profesionalidad a los Informativos. Nunca nadie podrá decir que he intentado conducir una noticia hacia un lado o hacia otro, he dejado decidir libremente a los profesionales y jamás, jamás, he interferido en su trabajo".