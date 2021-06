No te quedes sin entender los memes de la generación Z en Twitter: diccionario urgente para no ser un 'boomer'

Publicada el 13/06/2021 a las 06:00

Hay quien dice que lo que define a una generación son las palabras y no las modas, porque las palabras que utilizas en la adolescencia se quedan grabadas para toda la vida, da lo mismo que luego las utilices menos porque el lenguaje juvenil siempre tiende a salir, se te queda tatuado en el cerebro, explica Mar Abad, periodista y escritora.

La autora de De estraperlo a #postureo hace un repaso en su libro de los términos más representativos de las últimas cuatro generaciones y lo tiene claro: la música, los sucesos históricos, la publicidad y la tecnología han sido decisivos en la configuración de la jerga de cada generación. Términos como yuppy (el ejecutivo sin escrúpulos que solo quería hacer dinero) o jasp (jóvenes altamente cualificados que hablaban varios idiomas) aparecieron en los noventa precisamente porque el boom del neoliberalismo marcó a toda una generación. Las solteronas, el estraperlo y el puchero definirían a la generación silenciosa (nacidos en los años 20 y 30) que vivió de cerca el hambre y la moral católica de la época. Años más tarde los baby boomers (nacidos entre finales de la década de 1940 y la de 1960) extenderían palabras como minifalda, guateque, niquis en un momento en el que llegaban los primeros turistas a España y la mujer empezaba a sentirse más liberada, apunta Abad.

La generación X (nacidos entre las décadas de 1960 y 1970), que estuvo acompañada de una cultura pop con una explosión artística y una democracia que empezaría a asomarse en España, se llenó de términos como guay, mola o dabuten. Mientras que los millenials (nacidos en los 80 y 90) y la generación Z (nacidos a partir de los 2000) con las nuevas tecnologías en pleno auge y una sociedad marcada por la libertad sexual populizarían términos como selfie, chatear, random, pana, sexting, ghosting, señala la escritora. No obstante, las reglas de lo políticamente correcto en ocasiones se convierten en una amenaza para la sátira y el afloramiento de las nuevas formas del lenguaje. No es casualidad que la ironía que despachamos en 140 caracteres se haya transformado en los últimos años en forma de memes, que para Abad son un refugio como en las dictaduras lo era el humor o la ficción. "Son canales para poder abrir la boca porque lo políticamente correcto se nos ha ido de las manos", concluye.

¿Son los jóvenes de ahora más originales con el lenguaje que las generaciones precedentes o el adanismo les sigue persiguiendo? Enseña este diccionario a tus padres y que ellos mismos lo juzguen. A continuación, una lista con algunas de las palabras y los memes que utilizan los milenials y la generación Z en Twitter:

Beef

Es un enfrentamiento de versos en los escenarios entre raperos. Aunque a veces se produce en momentos distintos, cuando un artista se mete con otro sacando una canción y este le responde con otro tema. Famoso es el beef entre C.Tangana y Nega de los Chikos del Maíz, cuando estos últimos lanzaron un videoclip llamado Los Pollos Hermanos y Nega contestaba directamente a las frases que le dedicaba C.Tangana en su anterior trabajo. Pero tan solo cuatro horas después de sacar el videoclip, Tangana publicaba otra canción llamada Los Chikos de Madriz, con toda una declaración de intenciones a la banda formada por Nega y Toni Mejías. Aunque originalmente esta palabra se utilizaba en el mundo del hip hop y el trap, en la actualidad su uso se ha extendido al habla cotidiana y aluden a las indirectas que se dan entre dos o más individuos. “Me están tirando beef por Facebook”.

Arkano intentando hacerse un Recycled, tirando beef a C.Tangana... y no les llega ni a la suela de los zapatos, das pena. — viajel.pdf (@viajel_) November 29, 2019

Couple Goals

Es la relación ideal que todo el mundo quisiera tener. Cocinar juntos, salir de vacaciones o ir al cine, pueden ser momentos couple goals. El famoso beso que le dio Iker Casillas a Sara Carbonero durante una entrevista por el Mundial de futbol que ganó España en 2010 fue un momento muy couple goals.

Ahí vamos, poco a poquito #CoupleGoals ❤️ pic.twitter.com/oHfEjPLaGi — Anita Lava La Tina (@AnitaLaToxica) May 10, 2021

Cringe

Es otro de los anglicismos que ha ido cogiendo fuerza en la nueva jerga de las redes sociales. Su traducción literal es "dar escalofríos", "encogerse". Si alguna cosa te da cringe será mejor que te alejes de ella o que cierres los ojos. El concepto también suele usarse para referirse a personas que te dan especialmente vergüenza, ya sea por su actitud, su forma de ser o por algún comportamiento embarazoso.

La palabra mazo sólo la pueden usar los madrileños y aún así sigue dando cringe (opino) — Lope (@loalji) May 11, 2021

Crush / Frush

Es la manera post-millenial de llamar así al amor platónico o a un amor repentino. La condición necesaria para que ese chico/chica siga siendo tu crush es que sea inaccesible. En el momento que te beses o te acuestes con esa persona dejará de serlo. Tiene mucho que ver con fantasear con alguien más o menos idealizado, desde un cantante o actor hasta una persona desconocida en Instagram que te despierta mariposas en el estómago. Mientras que el frush es esa persona que te cae super bien pero no pertenece a tu círculo cercano y te hace especialmente ilusión que se convierta en tu amigo o amiga.

Estar con tu #crush en clase es una pasada. Pero estar con tu #frush es un movidote del siglo... — ️‍ (@llamamesully) September 12, 2019

En fin la hipotenusa

La frase original era “en fin la hipocresía” pero ha ido cambiando poco a poco hasta adoptar diferentes formas como “en fin la hipotenusa”, “en fin el hipopótamo”, "en fin la ingeniería", etc. Normalmente se utiliza como un juego de palabras sustituyendo la palabra hipocresía por el sustantivo de la frase y de este modo la expresión adopta infinidad de versiones. Por ejemplo, "estudian ingeniería y no pueden ingeniárselas para andar con su crush. En fin la ingeniería". La expresión suele emplearse para denunciar la "hipocresía" de situaciones absurdas. Es una forma cómica de ilustrar dos contradicciones en una misma frase. Varios portales en internet coinciden en que el origen de la frase tiene que ver con el perrito Cheems, una mascota virtual que a través de sus perfiles en redes sociales genera todo tipo de memes. Es frecuente que la frase vaya acompañada con una imagen del carismático perro Cheems.

Goal

Es un objetivo, su traducción literal es “meta” y suele emplearse para hacer referencia a aquellas cosas que en un futuro te gustarían que se cumpliesen. Ir a Malasaña a tomarte unas cañas con los Javis podría ser un buen goal. También puede utilizarse para objetivos más personales. Ese cuerpo es mi goal (ese cuerpo es mi meta).

Ghosting

Es una práctica que traducida coloquialmente sería como “hacer el fantasma”. Hacer ghosting no es otra cosa que desaparecer de la vida de una persona, sin dejar rastro ni explicaciones. El crecimiento de este comportamiento se debe a que cada vez más relaciones nacen a través de aplicaciones como Tinder o Grindr, y aunque posteriormente se conviertan en reales, es muy probable que terminen de forma virtual.

Me acaban de hacer magia el truco se llama ghosting y desaparece!!!!

Muy chulo pero ya lo tenia muy visto — MISAE NOHARA (@bbertolegran) May 10, 2021

Hype

"¡Qué hype tengo con esta canción!", es una forma muy millenial de decir que te has emocionado exageradamente por algo. Normalmente se utiliza cuando tenemos las expectativas muy altas sobre determinados temas y nos montamos una película en la cabeza sin saber cómo será luego. Se usa mucho en el mundo de los videojuegos, el cine o las series y a veces acaba en decepción (o quizá no).

La música da un hype y una vibe diferente en el gym ✨ no cabe duda — Zahel Zavaleta Henkel (@Zahel16Wr) June 3, 2021

Influencer

Son los perfiles en redes sociales que más seguidores acumulan, desde el actor del mítico Hollywood al vecino de tu barrio que ahora cocina recetas que se han hecho virales y gana dinero por ello. Aunque el sentido más estricto de la palabra hace referencia a aquellos usuarios que con una fuerte presencia en redes pueden llegar a convertirse en prescriptores interesantes para una marca. Así que anda con ojo porque seguramente el champú que aparece en la foto de su baño te lo estén vendiendo. Debido a que en los últimos años se ha convertido en una profesión muy polémica, principalmente porque a veces se les acusa de no tratarse de un trabajo, muchos de estos influencers prefieren que les llames "creadores de contenido". En España el hombre con más seguidores en Instagram es el futbolista del Real Madrid Sergio Ramos, que acumula casi 45 millones de followers. Mientras que por parte de las mujeres, la actriz Ester Expósito encabeza la lista de las más seguidas en Instagram con más de 26 millones de seguidores.

LMAO

Es una abreviatura de la expresión “Laughing my ass off” y básicamente viene a decirnos que te partes de la risa. Se suele emplear para etiquetar fotos o videos que sean graciosos y puedan hacer reír a tus seguidores.

Mental Breakdown

Es el "colapso mental", una "rallada mental", una "crisis existencial" o una "bajona". Es como el punto de inflexión de cuando estás feliz, te da un "mental breakdown" y te vuelves a poner triste. Se utiliza para hacer referencia a cualquier situación en la que cambia el estado de ánimo en sentido negativo. Ahora que es época de exámenes hay algún usuario en Twitter que le ha dado más de un "mental breakdown" y no sabe si mandarlo todo al carajo.

las fases por las que paso en exámenes son siempre las mismas: empiezo a tope creyéndome la más lista de clase, llega la hora del mental breakdown y me la empiezan a sudar los exámenes y la vida — lau ◡̈ (@lauraxmartinez2) May 30, 2021

Me quedo-

Me quedo (guion) es que te has quedado en shock, te has quedado sin palabras. Pones el guion porque no sabes qué expresar en ese momento.

Mucho texto

Si en Twitter te peleas con alguien y llega un momento en que vuestra discusión entra en un bucle porque ninguno de los dos estáis dispuestos a darle la razón al otro, una buena forma de salir de ahí es respondiendo “mucho texto”. Se suele utilizar para responder mensajes muy extensos. Si quieres tener la última palabra una muy buena forma de hacerlo es con la frase “mucho texto”. También se utiliza en contextos más relajados para expresar que te da pereza leer un mensaje, un discurso, en definitiva un texto compartido en redes.

Nite

Es la abreviatura coloquialmente de la expresión “ni te rayes” y su uso se ha extendido a varias redes sociales como Twitter o WhatsApp. En Twitter suele ir acompañado del hashtag #Nite.

Outfit

El anglicismo de moda para hacer referencia a la vestimenta, la ropa o el conjunto de prendas que llevas puesto. El término se ha hecho popular en redes sociales para comentar la manera de vestir de alguien, especialmente de los influencers.

Out of context

Normalmente son cuentas de perfiles en Twitter donde se comparten vídeos con frases fuera de contexto de los líderes políticos con el fin de ridiculizarlos. Se publica desde la frase más hortera hasta el comentario más absurdo. Un ejemplo con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

pic.twitter.com/0YbPOfMZRr — Inés Arrimadas out of context (@ArrimadasOut) December 7, 2019

O Pablo Iglesias:

pic.twitter.com/NzEMhjrNAk — Pablo Iglesias out of context ≠ Pablo Iglesias (@iglesias_random) March 8, 2020

Pana

Los memes y la música de vez en cuando hacen magia y se convierten en potenciales canales para introducir términos de la otra punta del charco. Un "pana" es un amigo, su uso está muy extendido en países como Chile o Venezuela. Éxitos como El baño de Enrique Iglesias y Bad Bunny con casi 400 millones de reproducciones y su mítica frase "¿somos novios o somos pana?" bombardeó este nuevo vocablo que se quedaría para siempre en España.

Red Flag / Green Flag

Es lo mismo que poner una alerta a la gente con comportamientos sospechosos. La “bandera roja” es el meme del momento en Twitter y viene a cuestionar los comentarios, actitudes, gustos o hobbies de los usuarios desde el punto de vista ético. Normalmente rechaza comportamientos homófobos, racistas o machistas, y se acompaña con la etiqueta #Red Flag. "Red flag: que en su perfil de Tinder tenga una foto con niños racializados". Green Flag significa lo contrario y viene a darnos el visto bueno a aquellas actitudes que sí son beneficiosas para el conjunto de la sociedad. El origen de la expresión viene de un debate generado en Twitter para valorar aquellas actitudes en la pareja que a priori parecen correctas, pero si se analizan con profundidad esconden un bocado de machismo. La expresión se suele utilizar para juzgar los comportamientos de una persona que acabas de conocer o de tu pareja, principalmente.

Green flag: que salude al autobusero o cuando entra a alguna tienda — Berry (@berrycasfer) May 5, 2021

Stalkear

O dicho de otra manera “cotillear” en redes sociales. Aunque la palabra tiene su origen en el verbo inglés “to stalk”, que significa “acosar”, en las redes este término ha adquirido una concepción más amable y hace referencia a revisar las fotos, los comentarios, así como los seguidores de un perfil. Bien porque te gusta esa persona, o bien porque te gusta observar su estilo de vida.

Sugar Dady / Sugar Baby

Un hombre exitoso, adinerado y normalmente con el pelo ya blanco que busca estar rodeado de mujeres jóvenes a cambio de ofrecerles dinero, regalos o una buena vida en Beverly Hills. El sugar dady tiene como finalidad reforzar su idea de tener todo en la vida. En redes el concepto ha ido mutando y normalmente es utilizado por gente joven para referirse a hombres muy atractivos, que a pesar de superar la barrera de los cuarenta, no les importaría acostarse con ellos o tener una relación, entre otras cosas. Las Sugar Babies son las otras protagonistas, mujeres jóvenes con aspiraciones a tener una buena calidad de vida a cambio de hacerle compañía a estos hombres mayores.

Los que me conocen desde hace muchos saben que Pep es mi sueño de sugar daddy jaja ❤️ pic.twitter.com/l0kLaJXhxW — (@Marblaugrana) May 4, 2021

Vibes

Son las vibras, las sensaciones o el rollo que te transmite una persona, un objeto, una canción o un lugar, por ejemplo. Se utiliza para hablar de los sentimientos que te produce casi cualquier cosa. Es "la buena onda" que dirían en Latinoamérica o el "buen rollo" que se usa en España. No obstante, también se emplea en sentido negativo para hacer referencia a cuando alguna cosa te transmite "mal rollo".

Mi padre en Facebook // las vibes que me da pic.twitter.com/TRxCojMyCU — Indi ✨ (@indira_lillo) May 10, 2021