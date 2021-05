Manuel Rico recoge el Premio José Couso: "El periodismo debe mirar más a lugares fuera del foco, como la dignidad de los mayores"

Publicada el 15/05/2021 a las 16:10 Actualizada el 15/05/2021 a las 17:34

El director de investigación de infoLibre Manuel Rico y el periodista de RTVE Lorenzo Milá han recogido este sábado sus respectivos Premios José Couso de Libertad de Prensa en Ferrol en un acto organizado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) y el Club de Prensa de Ferrol y que estuvo marcado por las restricciones provocadas por la crisis sanitaria. La ceremonia de entrega no solo se vió reducida en extesión y público, sino que por primera vez juntó a dos premiados, ya que Milá no pudo recoger su galardón en 2020 por la pandemia.

La presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Xulia Díaz Sixto, y el decano del CPXG, Francisco X. González Sarria, fueron los encargados de entregar el premio a Manuel Rico, que ha agradecido el premio a los organizadores y también a sus padres y a toda su generación. Durante un breve discurso, ha destacado el hecho de recibir este galardón por su investigación sobre las residencias, zona 0 del covid [aquí puedes repasar nuestro dosier con todas estas informaciones], un trabajo que acaba de plasmar en el libro Vergüenza, el escándalo de las residencias. Según ha señalado el director de investigación de infoLibre, premiar este tipo trabajos es una lección de que "el periodismo debe mirar más a lugares que muchas veces permanecen fuera del foco, pero donde están en juego cosas ciertamente importantes, como el cuidado y la dignidad de los mayores".

Asimismo, Manuel Rico también ha agradecido el trabajo de la familia de José Couso, con la que los periodistas tienen "una deuda de gratitud porque mantienen una lucha por la libertad de prensa que es una lucha por todos los que hacemos periodismo". Lorenzo Milá, galardonado en la edición del año pasado, también ha recibido su premio, tras lo que ha querido insistir en que "la responsabilidad de la libertad de prensa recae en los periodistas y en los medios, pero también en la ciudadanía".

El acto, presentado por Marta Corral y celebrado en la capilla del Centro Torrente Ballester, también contó con la lectura de un manifiesto en nombre de la organización por parte del periodista Ángel Carrecedo en el que ha recordado el compromiso con la libertad de prensa de los premiados, de José Couso y de los recientemente asesinados Roberto Fraile y David Beriain. Carracedo también ha asegurado que "a pesar de la falta de credibilidad aún somos una herramienta útil para la gente, este oficio aún tiene la capacidad de cambiar el mundo y nuestro trabajo es fundamental para construir una sociedad mejor, más igualitaria, más libre, más crítica, menos corrupta, menos manipulable".

Ha cerrado el acto el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, quien ha anunciado que va a proponer al Ayuntamiento un convenio estable para garantizar que el Premio Couso se entregue siempre en esta ciudad gallega.

"La única diferencia entre Madrid y Santiago es el eco"

Antes del acto de entrega del premio, ambos galardonados participaron en un coloquio en el Centro Torrente Ballester, organizado por el Concello de Ferrol, en el que se trataron temas como la polarización de los medios, las fake news, la precariedad laboral en la profesión, el control político y económico, el periodismo local o la brecha de género. Moderado por la periodista Marta Corral, también tuvo aforo reducido por la situación sanitaria.

Manuel Rico ha insistido en que la valía de los periodistas no depende de dónde trabajen: "La única diferencia entre Madrid y Santiago es el eco". No obstante, ha señalado que la profesión está "sufriendo un deterioro", aunque ha añadido que "siempre va a existir un porcentaje de la población que va a querer información jerarquizada, algo que no pueden aportar las redes sociales", de las que ha dicho que han servido para "distribuir información": "Pienso que en ese contenido es donde los periodistas podemos hacernos más fuertes y cumplir nuestro papel".

El director de investigación de infoLibre también se ha referido a la irrupción de las redes sociales y las fake news y cómo estas afectan al mundo del periodismo. "Los medios están cada día más politizados, más radicalizados y las redes sociales han influido, y lo que más me preocupa es que los medios tengan el mismo discurso que los partidos políticos", ha señalado, para alertar "que en muchas ocasiones ya se confunden los hechos y las opiniones".

"La precariedad laboral limita la libertad de prensa"

Por su parte, Lorenzo Milá ha recordado en esta charla que "la velocidad siempre va contra el rigor" y ha defendido que "la persona que quiera dedicarse al periodismo tiene que ser, en la medida de lo posible, honesta". Asimimo, ha asegurado que "la precariedad laboral limita la libertad de prensa", ya que esta obliga a que "un periodista, un profesional de la comunicación, tenga que trabajar en unas condiciones de vulnerabilidad y de presión", en las que su trabajo "estará filtrado por la persona o grupo que te paga". "El público tampoco pide que estemos cerca de la información, contentándose con tener en casa un relato y una fotografía más o menos razonable de cada conflicto, que ya es suficiente", ha añadido.

El periodista de TVE ha asegurado que "este relato ya lo tienen las agencias internacionales", que han decidido invertir sus recursos en presencia internacional, pero el medio "ya no hace el esfuerzo de enviar a su periodista para tener su propia lectura". "Nos lleva a que eso no existe, y los medios privados, que están continuamente reduciendo costes, reducen también esa presencia, porque han aprendido que su público no la pide", ha advertido.

En otro orden de asuntos, Milá ha trasladado su sorpresa por el "debate político" en España con la pandemia, "tal y como ha pasado en EEUU". En este sentido, ha recordado que en Italia, "que fue donde primero golpeó, donde posiblemente hubiera muchos argumentos para alimentar una polémica por parte de la oposición, esta no se ha producido".

XVI edición del Premio José Couso

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol organizan el Premio José Couso con el objetivo de reconocer y difundir el trabajo de una persona viva u organización existente destacada en la defensa de la libertad de prensa o con una relevante trayectoria profesional, libre e independiente. Ali Lmrabet (2005); Le Monde Diplomatique (2006); Jon Lee Anderson (2007); José Vidal – Beneyto (2008); Rosa María Calaf (2009); Daniel Anido y Rodolfo Irago (2010); WikiLeaks (2011); el Consejo de Informativos de RTVE (2012); Mónica García Prieto (2013), Ricardo García Vilanova, Javier Espinosa y Marc Marginedas (2014), Jordi Évole (2015), Miguel Ángel Aguilar (2016), Xosé Hermida (2017), Julia Otero (2018), Defende A Galega (2019) y los recientemente premiados Lorenzo Milá (2020) y Manuel Rico (2021) son los galardonados hasta el momento con la estatuilla de las Ás Ceibes del escultor Manuel Patinha.

El premio se convoca cada año en memoria del cámara ferrolano José Couso, muerto en la guerra de Irak por el ataque de las tropas de Estados Unidos cuando se encontraba en el Hotel Palestina de Bagdad.