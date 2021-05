Más "fuego amigo" en RTVE

Publicada el 15/05/2021 a las 13:00 Actualizada el 15/05/2021 a las 13:15

"La responsabilidad criminal de la información sobre Colombia". Este es el titular que utiliza José Manuel Martín Medem en el periódico Mundo Obrero para, a continuación, explicar que "reconocen que los que se informan a través de RTVE no se enteran de que el gobierno colombiano utiliza a sus históricos parapoliciales y paramilitares contra los manifestantes", y firma su escrito como "Miembro del Consejo de Administración de RTVE".

El texto comienza así: "Insólito. RNE recomienda a sus oyentes que consulten otros medios (ni RNE, ni TVE) si pretenden conseguir buena información sobre la matanza gubernamental en Colombia. Hicieron esta insólita recomendación en el programa De pe a pa, dirigido por Pepa Fernández en RNE". Junto a estas palabras se inserta una fotografía de Iñigo Herraiz, corresponsal de TVE en México, y enviado especial al conflicto colombiano.

Martín Medem, que desarrolló buena parte de su carrera en RNE y que fue corresponsal de TVE en Cuba, fue elegido para el Consejo de Administración a propuesta de Unidas Podemos y ha estado vinculado hasta la actualidad a Mundo Obrero, órgano oficial del Partido Comunista de España.

Tras conocerse esta publicación, Francisca Martínez, vicepresidenta del Consejo de Informativos, ha escrito: "Una vez más un consejero de RTVE, José Medem, acusa a un periodista de RTVE de no ser fiable (con foto del compañero incluido), usando de coartada a otra profesional de la casa. Sr Pérez Tornero, ponga orden en ese gallinero que tiene usted como Consejo de Admón o esto acabará mal". De inmediato, ha sido el propio órgano de representación de la redacción en TVE quien ha expresado su repulsa: "Una vez más, un miembro de nuestro Consejo de Administración, José Medem, carga contra un trabajador. Es inaudito, incomprensible. Escandaloso. Basta ya de señalamientos. Nuestro apoyo a Iñigo Herraiz. El señor Medem incumple el mandato que le encomienda el Parlamento cuando, públicamente y en calidad de consejero, desacredita a esta casa o a cualquier compañero o compañera. Especialmente grave si para ello, además, utiliza fake news".

2/2 El señor Medem incumple el mandato que le encomienda el Parlamento cuando, públicamente y en calidad de consejero, desacredita a esta casa o a cualquier compañero o compañera. Especialmente grave si para ello, además, utiliza 'fake news'. — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) May 14, 2021

También, a título personal, Aitor Louriño, actual secretario del Consejo de Informativos, se pronunciaba: "Algunos han venido a restar, no a sumar. Les importa poco la tele pública. Una administración que es un conglomerado de comisarios políticos no era buena idea. No será porque no lo advertimos...". En línea similar otra profesional de amplio recorrido en TVE, Anna Bosh, destacaba: "Esto empezó ya muy mal. Primero deslegitimando el concurso público, y luego repartiendo el Consejo de Administración a dedo. Consejeros partidistas, incluso profesionales en activo con malas prácticas documentadas. Ellos deben velar por la profesionalidad e independencia de RTVE". Desde la delegación de RTVE en Valencia, Ferran Garrido apostillaba: "Siguen los ataques contra profesionales de TVE. Otra vez un consejero de RTVE acusa a un periodista del Telediario de no ser fiable con foto del compañero incluido usando de coartada a una profesional de la casa, desde un órgano político. Sigue la campaña de acoso y derribo".

Otros compañeros como Alejandro Caballero, Víctor García Guerrero o Sylvia Fernández de Bobadilla ponían el énfasis en la categoría profesional del señalado Iñigo Herraiz, un aspecto que completaba desde RNE Iñigo Alfonso: "Iñigo Herraiz ha hecho un gran trabajo; es un corresponsal de los mejores de la casa y además es generoso. Le hemos llamado cada madrugada para que nos contara cómo estaba Colombia en Las Mañana de RNE y siempre hemos recibido un sí por más ocupado que estuviera. Gracias".

Este caso de señalamiento de trabajadores de RTVE por parte de un miembro del Consejo de Administración se suma a dos ocasiones anteriores, en los que Carmen Sastre, propuesta por el PP, destacaba en su cuenta personal de Twitter otros ataques a compañeros, como los realizados por la diputada del PP Macarena Montesinos contra la directora y presentadora de La Hora de La 1, Mónica López, sacando de contexto una pregunta a la líder de Más Madrid, Mónica García, o la denuncia de la autodenominada Plataforma TVE Libre, que criticaba la mirada del redactor Gabriel López mientras escuchaba a la miembro de Vox Rocío Monasterio.

La reiteración de este tipo de ataques a personal de RTVE por parte del máximo órgano de dirección de la empresa emplazan al presidente del Consejo de administración, José Manuel Pérez Tornero, a una difícil situación a menos de dos meses de su toma de posesión.