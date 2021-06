Publicada el 11/06/2021 a las 16:51 Actualizada el 11/06/2021 a las 17:57

quién quisiera dar el paso adelante", mientras se suceden desencuentros entre la cúpula y la representación profesional de las redacciones. La salida de Mamen del Cerro de la dirección de Informativos de RTVE, tan solo a los quince días de ser propuesta , ha abierto una crisis importante en la cadena pública. Lejos de desginar inmediatamente a un sustituto, la dirección aplaza la decisión. El propio presidente, José Manuel Pérez Tornero, ha llegado a decir que "no encontraba", mientras se suceden desencuentros entre la cúpula y la representación profesional de las redacciones.

Este jueves, y tras reunirse con José Manuel Pérez Tornero, los Consejos de Informativos de TVE, RNE, e Interactiva comunicaban a sus compañeros, vía Intranet, que consulado el máximo responsable de la cadena sobre la marcha de Mamen del Cerro, el presidente se remitía al comunicado oficial, consensuado con ella. El órgano de representación afirmaba sobre el futuro organigrama de RTVE que no había excesivas concreciones pero que se apuntaba a la desaparición de las direcciones de Informativos de las tres sociedades, que serían sustituidos por un comité u órgano colegiado que adoptará las decisiones. Para el presidente, el mando estaría garantizado, pero sin aclarar quién lo ejercerá, cómo ni desde dónde al ser cuestionado sobre cómo se tomarán las decisiones diarias y/o urgentes. Sin embargo, esta versión de los Consejos era desautorizada por un responsable de comunicación de RTVE que, en la tarde de este viernes, puntualizaba a info Libre que "esas afirmaciones son exclusivamente de ellos, y que no coinciden con las de la dirección de RTVE. En la Corporación sí habra responsables, como hasta ahora, de Informativos en TVE, RNE, y web. El puesto de Mamen del Cerro será cubierto a la mayor brevedad de tiempo".

Volviendo a la reunión del jueves, y siempre en la versión de los representantes de la redacción, el presidente de RTVE explicó que aún no puede poner plazos a la puesta en marcha de esta nueva estructura organizativa porque no ha encontrado respuestas positivas tras tantear a varias personas para ocupar cargos de responsabilidad y se lamentó que la mayoría de los consultados no ha querido "dar un paso adelante" y "liderar" los cambios. Se le inquirió si el nuevo organigrama garantizaría un desempeño profesional independiente de presiones políticas de las personas designadas, a lo que el jefe de gabinete, José Juan Ruiz, se limitó a contestar que debían "esperar a los hechos".

El desconcierto se ha hecho evidente en la asamblea realizada este viernes, en la que la presidenta del Consejo de Informativos de TVE, Yolanda Sobero, ha comentado que el presidente no está dispuesto a comparecer ante el conjunto del personal de Informativos, pero que vendrá a su despacho en Torrespaña y que está dispuesto a recibir a todos los que tengan algo que decirle, afirmación que se ha recibido con risas de muchos de los presentes.

En esta misma reunión, Miguel Ángel Sacalula, actual director de Audiencia Abierta, y durante más de una década miembro del Consejo de Administración a propuesta del PSOE, ha informado que Mamen del Cerro le propuso ser director de Informativos de TVE, que prepararon un proyecto de futuro, y que no les fue aceptado, o al menos no en los términos que ellos querían. Y que por eso Mamen del Cerro se echó atrás. Finalmente, la asamblea ha concluido sin propuestas concretas sobre medidas a tomar.

Fuera de este ámbito público, han sido numerosos los periodistas de RTVE consultados por info Libre que coincidían en el malestar producido por la falta de definición sobre las personas elegidas para gobernar los Informativos; algunos hablaban de que la mayoría de los nombres ya conocidos para cargos de responsabilidad ya habían ocupado cargos en la época de Alfredo Urdaci; incluso ha habido quien ha lanzado una crítica lapidaria: "Todo –o casi todo– lo que dice el presidente me parece bien; pero estoy en contra de casi todo lo que hace".

