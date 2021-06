Covid-19 y 'fake news': los internautas no dudan de lo que publican los medios pero sí de lo que dicen los políticos

Publicada el 23/06/2021 a las 16:00 Actualizada el 23/06/2021 a las 18:37

El 2020 pasará a la historia como el año de la pandemia de coronavirus. Pero también lo hará como el año en el que el mundo necesitó informarse por encima de sus posibilidades y dio el paso definitivo hacía la digitalización —y todos los peligros que ella conlleva—. Según los datos de la octava edición del Digital News Report 2021 que coordina el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, España es el país con mayor porcentaje de preocupación social por los bulos sobre el covid-19 generados por el Gobierno, los partidos y políticos nacional. En concreto, es el 42%. Una proporción que duplica la media del resto de los 46 países analizados, que se sitúa en el 49%.

"A juicio de los internautas españoles, la desinformación más preocupante no radica en las empresas informativas ni en los periodistas, sino –paradójicamente– en aquellos que han asumido como propia la tarea de identificarla y combatirla", explica el informe en su versión española realizada por la Universidad de Navarra en base a más de 2.000 encuestas a internautas españoles. Preguntados sobre el origen de los bulos, además de a la parte política, los internautas también señalan a periodistas o medios de comunicación (el 11%), a Gobiernos, partidos y políticos extranjeros (otro 11%); a la gente corriente (el 9%) o a famosos como actores, músicos o deportistas (el 6%).

También es muy elevado el porcentaje de usuarios españoles preocupados por la desinformación en general en Internet en comparación a la media de los 46 países analizados: el 67%. El promedio ronda el 58% y España se coloca en el sexto puesto detrás de países como Brasil (82%), Sudáfrica (76%), Portugal (76%), Kenia (72%) o Nigeria (67%).

El 60% ha estado expuesto a bulos sobre el covid-19

La mayoría de los encuestados, tres de cada cinco, el 60%, reconoce haber estado expuesto a bulos sobre el covid-19 —la proporción se eleva al 63% si se habla de salud en general—. Otro de las temáticas que más ha estado afectado por las fake news son la política: uno de cada dos, el 50%, admite haber recibido este tipo de informaciones en la semana previa a la realización de la encuesta. Otros asuntos importantes sobre los que los internautas españoles admiten haber recibido bulos son la migración (el 33%) o sobre famosos (el 31%).

Por género, las mujeres se preocupan más por la desinformación que los hombres, un 70% frente a un 63%. Además, según aumenta la edad, la inquietud se incrementa: el 56% de los menores de 24 afirma estar preocupado, frente al 69% de los mayores de 35 años o el 75% de los mayores de 65 años. Por ideología, los votantes de izquierda (el 72%) afirman estar más preocupados que los de la derecha (el 63%).

Los internautas buscan refugio en el periodismo de calidad y de cercanía

Con respecto a los canales a través de los cuales se propagan los bulos, la mayoría de los usuarios (el 50%) está más alarmado por las fake news que circulan por redes sociales o por las aplicaciones de mensajería instantánea que por los medios de comunicación (el 20%). "Este dato es una excelente noticia para las empresas informativas, porque demuestran que incluso en un entorno de escasa confianza y abundancia de desinformación, las empresas informativas siguen gozando de un plus de credibilidad frente a otros actores y canales percibidos por la opinión pública como más proclives a difundir noticias falseadas", reconoce el informe.

"Ante este panorama, los usuarios se han refugiado en el periodismo de calidad y en las marcas informativas locales y regionales", explica el Digital News Report España. El 36% de los internautas asegura fiarse de la información de los medios y, en un contexto que ha estado marcado por las restricciones de movilidad así como por las cifras de enfermos, fallecidos o vacunados, "no sorprende descubrir que la pandemia ha hecho aún más visible el valor que los medios tradicionales locales y regionales tienen para sus audiencias". El coronavirus y otras noticias de salud eran el tema de información de proximidad más consultado a principios de año (el 64%), superando incluso al tiempo (el 56%).

