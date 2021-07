La redacción de 'El País' recuerda a Caño que puntuó su gestión con un 2,14 por su "autoritarismo" y "sectarismo"

Publicada el 16/07/2021 a las 12:32 Actualizada el 16/07/2021 a las 13:19

El despido de Antonio Caño de El País sigue generando reacciones. El Comité de Redacción del periódico recuerda al exdirector y hasta el miércoles asesor para la transformación digital en el organigrama que puntuó su gestión como director con un 2,14 sobre por su "autoritarismo" y "sectarismo". Este órgano ha enviado este viernes un comunicado a raíz de las "numerosas quejas" de compañeros "ofendidos y molestos" por sus declaraciones en las que "pone en duda el desempeño profesional de los periodistas de El País".

Aunque reconocen que desconocen "las causas reales de su destitución", sí conocen sus "explicaciones auto exculpatorias". Unas explicaciones que el Comité de Redacción califica como "lejos de la realidad". Según Caño, su gestión entre 2014 y 2018 al frente de la cabecera de Prisa fue "un garante de la libertad de expresión en la redacción, respetuoso con las firmas y el trabajo de los profesionales y colaboradores".

Sin embargo, el órgano recuerda ahora que los 218 periodistas, el 71 % de la plantilla, calificaron con una nota de 2,14 sobre 10 en una encuesta que se "había venido realizando durante años con diferentes directores" pero que "Caño prohibió tajantemente". El Comité de Redacción explica que en la pregunta sobre "lo que más te molesta de la Redacción" aparecieron en los primeros lugares "por vez primera en las realizadas hasta el momento" palabras como "autoritarismo" y "sectarismo".

Asimismo, el Comité de Redacción recuerda al "listado de profesionales que decidieron marcharse asfixiados por la censura constante de sus artículos o incómodos por la necesidad de seguir al pie de la letra sus consignas es amplio". Además, también alude a aquellos periodistas que fueron "represaliados", los que "debieron dejar las materias sobre las que informaban" o los "despedidos por censuras insostenibles". "Los ecos de aquella época llegaron hasta The New York Times y uno de los textos censurados terminó publicándose en el Times londinense", recuerda el organismo en el comunicado.

Caño colgó tras su despido un comunicado en su cuenta de Twitter donde aseguró que su despido responde a "razones ideológicas" y anunció que se reserva el derecho a emprender acciones legales porque el cese no sólo le causa un "enorme perjuicio personal y profesional", sino también porque constituye "un atropello a la libertad de expresión". El periodista lamenta que el despido se haya producido "de forma fulminante y sin posibilidad siquiera de un intercambio de puntos de vista con los responsables del periódico".

También achaca la decisión a los "incidentes" que se han sucedido en relación con sus tribunas. "La última de ellas, titulada Algunas lecciones para la izquierda, no fue publicada en la edición de papel por decisión del director del periódico", asegura Caño, quien añade que la anterior directora, Soledad Gallego-Díaz, impidió la publicación de otro de sus artículos "crítico con el actual Gobierno español". El exdirector revela que ha tenido "problemas" con el periódico en los últimos tres años, iniciados, según dice, con el despido de todos sus colaboradores tras ser destituido. Los atribuye a "la actual situación política española" y a la opinión que "libremente" expone en sus artículos. Su despido, subraya, es "ilegal" y carece de precedentes en la historia de Prisa.

Sobre mi despido de El País. pic.twitter.com/riSYIucxY5 — Antonio Caño (@Antonio_Cano_) July 14, 2021

El miércoles, Caño aseguró en Onda Cero que la llamada de su despido tiene su origen en "el momento en el que yo llegué a la conclusión de que Pedro Sánchez no era el mejor hombre para dirigir el Partido Socialista". El periodista dejó claro que no se arrepiente de su decisión y destacó que en la "guerra civil" que se produjo en el PSOE durante las primarias que enfrentaron al actual presidente con Susana Díaz y Patxi López tomó la decisión de estar "con el centro izquierda, con la socialdemocracia y con quienes pensaban que el PSOE era un partido con responsabilidades de Estado". Y, explica, Sánchez "no era el hombre adecuado y progresivamente se manifestó como un grave desacierto y un problema para la izquierda española".