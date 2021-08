Facebook prioriza a los amigos sobre los medios: las noticias se reducen ya al 0,31% de los enlaces

Publicada el 19/08/2021 a las 18:00 Actualizada el 19/08/2021 a las 18:34

Comienzan a hacerse públicos los frutos del último gran cambio del misterioso y secreto algoritmo de Facebook. Esta modificación realizada por la red social por antonomasia en el año 2018 prioriza las publicaciones de familiares y amigos frente a los post de páginas de medios de comunicación, empresas y marcas. Ahora, más de tres años después, en su primer informe sobre lo más visto, y que recoge lo que ven los usuarios en el muro, queda claro que esta estrategia de darle mayor importancia a este contenido de proximidad está funcionando. La mayoría de lo que se encuentran las personas en la plataforma, el 57% del total, se corresponden con textos, fotos o vídeos que comparten familiares o amigos.

Este primer informe de Facebook sobre lo más visto en la plataforma explica que "lo que ve la mayoría de las personas no es necesariamente el contenido que también obtiene la mayor participación". La red social argumenta que, debido a la "naturaleza personalizada del muro", la "mayoría de lo que la gente ve en Facebook está personalizado de forma única para ellos". El documento, aclara la tecnológica, no incluye ni anuncios ni elementos que las personas vieron fuera del muro, como en Watch o Marketplace.

Según los datos de este informe, que a partir de ahora será trimestral y que en esta primera edición recoge datos de usuarios de EEUU entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de junio de 2021, tras las publicaciones de amigos y familiares, la segunda fuente de contenido son los grupos con el 19,3%, y la tercera son las páginas que la persona sigue con el 14,3%. El 9,5% restante se corresponde con lo que la red social denomina "post no conectados", es decir, que no fueron generados ni por amigos, ni por páginas que siguen, ni por los grupos a los que se unieron.

La gran mayoría de lo que se ve en el muro, el 87,1%, no incluía ningún enlace a una página fuera de Facebook. Es decir, solo el 12,9% contenido enlaces. "Como reflejo de la amplia variedad de lo que la gente ve en Facebook, los enlaces más populares en el segundo trimestre de 2021 fueron desde noticias sobre el covid-19 de fuentes autorizadas hasta sitios web para pequeñas empresas", explica el informe.

Asimismo, dentro de este porcentaje, los medios de comunicación representan solo el 0,31% de las visualizaciones en el feed de la plataforma. Queda claro, con estos datos, que las noticias no es el contenido favorito de los usuarios de Facebook. Según este documento, las publicaciones y páginas con más éxito en la red social están centradas en mascotas, cocina, familia y contenido viral.

Solo 5 medios entre las 20 webs con más visitas

Además, entre los veinte dominios principales que recoge el documento de Facebook solo se encuentran cinco de medios, es decir una cuarta parte. Se trata de ABC News, el Daily Mail, NBC News, la CNN y la CBS. Los sitios webs restantes eran de servicios de transmisión de video, sitios de comercio electrónico y otros sitios web que no son de noticias. Los cinco más vistos, por ejemplo, se correspondían a YouTube, Amazon, Unicef, Go Fund Me (una web de recaudación de fondos) y Twitter.

Este cambio de algoritmo que prioriza a amigos y familiares se produjo, según explicó en su momento Mark Zuckerberg, debido a los "comentarios de nuestra comunidad de que el contenido público –publicaciones de empresas, marcas y medios– está llenando los momentos personales que nos llevan a conectar más entre nosotros". "Hemos creado Facebook para ayudar a las personas a permanecer conectadas y acercarnos más a los que nos importan. Es por eso que siempre hemos puesto a amigos y familia en el centro de la experiencia", apuntó el líder del imperio tecnológico que asumía con esta modificación un cambio total de paradigma: dejar de centrarse en ayudar a los usuarios a buscar temas relevantes para hacer en "ayudar a tener interacciones sociales más significativas".