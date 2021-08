Twitter ignora a los nuevos ministros de Sánchez

Publicada el 29/08/2021 a las 06:00

50 días. Este es el tiempo que ha transcurrido desde que Pedro Sánchez anunció el pasado 10 de julio a mediodía la renovación de su Ejecutivo. Una crisis de Gobierno que se tradujo en ocho nuevos nombramientos y ocho salidas. Sin embargo, más de mes y medio después, Twitter ignora estos cambios. Este viernes, la red social aún mantenía en las cuentas de las exministras Carmen Calvo y Arancha González Laya las etiquetas de "representante gubernamental de España". En los dos casos, ambas han actualizado sus biografías, aunque en el caso de la exvicepresidenta aún mantiene la foto de portada institucional que usan el resto de cuentas del Ejecutivo, tanto de las personas como de las institucionales.

En cambio, esta etiqueta no aparece en el Twitter de sus sustitutos. En el caso de la de Calvo, no está claro si le corresponde a Nadia Calviño o a Félix Bolaños. La exvicepresidenta era por un lado la número dos de Sánchez, por lo que le correspondería a Calviño. Pero también ostentaba la cartera de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que ahora está en manos de Bolaños. Esta segunda opción es la más probable ya que el perfil de este Ministerio es el que ostenta la leyenda de "organización gubernamental de España". Asimismo, cabe señalar que Bolaños es uno de los cuatro miembros del actual Consejo de Ministros de Sánchez que no tienen cuenta en esta red social. Los tres restantes son Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande Marlaska (Interior) y Manuel Castell (Universidades). Con respecto a la inscripción de González Laya, su destino es más claro ya que debería ser para el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Desde la plataforma explican a infoLibre que "efectivamente, tras el reciente cambio de Gobierno anunciado por Sánchez, Twitter está trabajando en adjudicar las etiquetas a los nuevos ministros y retirar las antiguas". Sin embargo, destacan las casi siete semanas que han pasado desde esta modificación si se compara con el reciente y rápido cambio que se produjo en EEUU con las cuentas oficiales de la Administración de Joe Biden. El pasado 20 de enero, cuando el presidente de EEUU y Kamala Harris juraron sus cargos en las escaleras del Capitolio a mediodía, el traspaso a @POTUS, @WhiteHouse, @VP, @PressSec, @FLOTUS y @SecondGentleman fue prácticamente inmediato tras un reseteo de los perfiles gubernamentales del gobierno de Donald Trump.

Para "brindar un contexto adicional"

Pero, ¿qué son estas etiquetas de "representante gubernamental de España" y de "organización gubernamental de España"? Estas leyendas, que incluyen un pequeño icono de una bandera, están colocadas justo debajo del nombre del usuario y también figuran en sus tuits enviados y compartidos. Según explica Twitter en su Centro de Ayuda, "brindan un contexto adicional sobre las cuentas que están controladas por ciertos representantes oficiales de los gobiernos, entidades de medios afiliadas al estado e individuos estrechamente asociados con esas entidades". Estas inscripciones fueron creadas "en aras de la transparencia" y para evitar la desinformación en la plataforma: "Creemos que este es un paso importante para que cuando las personas vean una cuenta que discute temas geopolíticos de otro país, tengan un contexto sobre su afiliación nacional y estén mejor informados sobre a quién representan".

Cuando se lanzaron estas etiquetas el verano pasado, solo se aplicaban a las cuentas gubernamentales de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. A principios de este año, Twitter incorporó a más países como Canadá, Alemania, Italia, Japón, Cuba, Ecuador, Egipto, Honduras, Indonesia, Irán, Arabia Saudí, Serbia, Tailandia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. En esta tanda, también se incorporó a España. Esta funcionalidad ya estaba presente en otras plataformas como Facebook o YouTube.

No obstante, estas leyendas no se aplican a todos los miembros del Gobierno, sino sólo a cuentas "relevantes". "Nuestro enfoque está en los altos funcionarios y las entidades que son la voz oficial del estado nación en el extranjero, específicamente las cuentas de los funcionarios gubernamentales clave, incluidos los ministros de relaciones exteriores, las entidades institucionales, los embajadores, los portavoces oficiales y los líderes diplomáticos clave", explican desde Twitter que también matiza que "las cuentas se utilicen únicamente para uso personal y no desempeñen un papel como canal de comunicación oficial o geopolítico del gobierno, no etiquetamos la cuenta".

Sólo en las cuentas de Sánchez, Calvo, González Laya, Moncloa y los Ministerios de Presidencia y Exteriores

En el caso de España, hasta el cambio de Gobierno del pasado mes de junio, sólo contaban con esta etiqueta el perfil de Sánchez, el de la vicepresidenta Calvo y la ministra González Laya. Como estas inscripciones distinguen entre "cuentas gubernamentales individuales y cuentas gubernamentales institucionales", también las tienen la cuenta de Moncloa y las de los Ministerios de Presidencia y el de Exteriores. Con el cambio en el Ejecutivo, Calviño o Bolaños y Albares deberían ostentar estas leyendas. El esquema de presidente, portavoz y encargado de las relaciones exteriores se repite en otros Gobierno como el de EEUU (que también cuenta con esta etiqueta en la de Jill Biden, la segunda dama, pero no en la de Doug Emhoff, el segundo caballero), en el de Reino Unido o en el de Francia (en el que la tiene tanto Emmanuel Macron como el primer ministro, Jean Castex).

Asimismo, también se han añadido etiquetas a los perfiles de medios de comunicación estatales, como es el caso de Xinhua News en China o RT en Rusia. Aunque, según explica la propia red social, no se aplicará a, por ejemplo, la BBC en Reino Unido o a NPR en EEUU ya que son "organizaciones de medios financiadas por el estado con independencia editorial" y que "no se definen como medios afiliados al estado a los efectos de esta política". En el caso español, ninguna cuenta de RTVE o de EFE cuentan con esta leyenda.