Aniversario del 11-S: TVE opta por la actualidad y La Sexta por el recuerdo

Publicada el 12/09/2021 a las 01:00 Actualizada el 12/09/2021 a las 01:01

El veinte aniversario del 11-S, presente en todos los medios de comunicación, ha tenido especial desarrollo en TVE y en La Sexta, que han alterado sus programaciones habituales para poner el foco en los acontecimientos de aquella jornada. Y ambas lo han hecho de manera bien distinta: la cadena de Atresmedia, que aún no había nacido, se ha centrado en el recuerdo de aquella jornada con la reemisión del informativo de Antena 3 de ese día; mientras, TVE se ha centrado –sin olvidar las imágenes de veinte años atrás– en la actualidad de este momento, para lo que ha desplazado equipos especiales a los principales puntos de interés.

El 11 de septiembre de 2001 tuvo en Antena 3 un protagonista esencial durante las seis horas que duró el informativo especial: Matías Prats, presentador en aquel tiempo del noticiario de las tres de la tarde (9 de la mañana, hora de Nueva York). Matías fue narrando, entre la sorpresa y el horror, todo lo que estaba ocurriendo en directo, a pantalla completa y voz en off; y lo hacía con emoción, sin estridencias, sin aventurar datos de los que carecía, poniendo en solfa las interpretaciones confusas de la primera hora, con rigor informativo, contención y mucha, mucha humanidad sobre las víctimas, que se presumían cuantiosas, pero que en aquellos momentos era imposible cuantificar, y también con los bomberos y policías, auténticos héroes de la jornada, que desfilaban ante las cámaras, cubiertos de restos del derrumbe de las dos torres. Junto a él, la voz de Ricardo Ortega, corresponsal en la ciudad de Antena 3, tan impactado como Matías por lo que estaba sucediendo, también comedido, aportando toda la información que obtenía, pero dominado, como profesional experimentado en tantas batallas, por la prudencia: "No son momentos para especulaciones" llegó a decir para referirse a presuntos autores, o a datos que no estaban contrastados.

Desde el punto de vista televisivo, la reedición casi completa de lo emitido veinte años atrás ha tenido dos partes muy diferentes: los primeros 80, o 90 minutos en que Matías y Ricardo, mano a mano, o mejor, voz a voz, nos cuentan desde el impacto del primer avión hasta el derrumbe de ambos edificios. El relato continúa después, ya con la incorporación de Ernesto Sáenz de Buruaga, director de Informativos entonces, y Jesús Hermida, pero no se producen apenas novedades, no llegan datos de importancia; hay frecuentes recopilaciones de lo ya contado, repeticiones de las imágenes principales... Hace veinte años, sí, había una gran demanda de información, nuevos espectadores que se incorporaban, pero en 2021 daba la impresión de un dejá vu, que podría resultar incluso tedioso.

Pero conviene volver ahora a los dos grandes protagonistas. Matías Prats, decantado a una brillante madurez profesional, ha vuelto a estar omnipresente en diversos espacios de Atresmedia durante las últimas 48 horas; ha recordado, ha relatado muchos de aquellos momentos, y siempre, siempre, se ha emocionado al citar a su interlocutor de hace veinte años. Así lo hacía también otro compañero de entonces, Carlos Hernández, que escribía en redes sociales: "Son las 14:47. Hace exactamente 20 años Ricardo Ortega llamó desde NY a la redacción diciendo que veía arder una de las Torres Gemelas. Poco después lideró una retransmisión brillante con Matías Prats. Dos años después los directivos de Antena 3 le cesaron por contar la verdad sobre Irak". Meses después, ya como freelance, moría en Haití por disparos de tropas estadounidenses; nunca se identificó al autor o autores. Tenía 39 años, había sido corresponsal de Antena 3 en Rusia y Estados Unidos y había cubierto varias guerras.

TVE, volcada con la actualidad

Ya desde el viernes, La 1 de TVE ofreció conexiones con Estados Unidos en los principales informativos y programas, como La Hora de La 1. Además de las habituales corresponsales en el país, Sara Rancaño y Cristina Olea, se han desplazado a Nueva York Ana Blanco y Lorenzo Milá, y a Washington Anna Bosch, y se ha contado con Luis Pérez, enviado especial a Kabul, y Oscar Mijallo en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Todos ellos han intervenido en el Telediario de las tres del fin de semana, así como en el programa especial que desde las 9,15 de la noche hasta las 10,15 se ha dedicado en exclusiva al aniversario.

Si a las tres la actualidad se ha centrado en los actos oficiales de recuerdo, en el especial de la noche se ha pretendido ahondar en la realidad del país tras la salida de las tropas de Afganistán y el triunfo talibán. El programa, conducido por Carlos Franganillo, se ha iniciado con una conversación tú a tú entre Ana Blanco, presentadora de aquel telediario en 2001, que se prolongó más de siete horas, y Lorenzó Milá, que fue corresponsal en Estados Unidos, en la que Ana ha recordado aquel momento: "Pensé que íbamos a tener que rectificar, que aquello no podía ser verdad, pero lamentablemente se confirmó. Tardé un año en volver a ver las imágenes". Anna Bosch se ha desplazado a la denominada "América profunda" para recabar testimonios sobre si ha valido la pena la guerra en Afganistán, mientras el doctor Rojas Marcos ha respondido al impacto que el conflicto ha representado para la sociedad americana. Tras el testimonio revelador de un antiguo combatiente, y la descripción del momento actual en Kabul y en la frontera por parte de Luis Pérez y Oscar Mijallo, Sara Rancaño ha entrevistado al hombre que salvó centenares de vidas, gracias a la llave que abría una puerta de escape en una de las torres antes de que se derrumbara. Todo ello para intentar acercar la realidad de un país que, veinte años después del horror, se confiesa más inseguro que antes, y duda de que la invasión de Afganistán haya valido la pena.

La Sexta, con el recuerdo, y La 1 de TVE con la actualidad, han contribuido a que este sábado la información haya desplazado a buena parte de la programación habitual y ocupado en gran medida la actividad en redes sociales. Ambas cadenas, a su modo, han cumplido en esta jornada su obligación de servicio público.