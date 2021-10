Dimiten los jefes de Internacional de TVE y RNE tras el veto a viajar al Sáhara

Publicada el 11/10/2021 a las 07:55 Actualizada el 11/10/2021 a las 08:11

Los responsables de la información internacional en TVE y RNE, Sylvia Fernández de Bobadilla y Juan Tato, respectivamente, han presentado la dimisión de su cargo en protesta por la decisión de vetar el viaje al Sáhara, promovido por el Frente Polisario. A última hora de este domingo, los Consejos de Informativos han mostrado su apoyo a los dimisionarios y han exigido explicaciones a la dirección de RTVE. También ha sido numerosos las adhesiones emitidas por significados miembros de las plantillas de ambos medios.

Fernández de Bobadilla ha desarrollado prácticamente todo su carrera en TVE, donde ha sido editora de los informativos del fin de semana, subdirectora de Informe Semanal y enviada especial a diversos eventos internacionales. Está considerada una especialista en las relaciones y realidades de la Unión Europea. Por su parte, Juan Tato, doctor en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, empezó a trabajar en RNE en 2003 y ha dedicado la totalidad de su carrera como periodista a la cobertura de la información internacional. En 2008 ocupó en Londres la corresponsalía de RNE en Reino Unido e Irlanda y entre 2010 y 2014 fue jefe del área de información internacional de RNE.

Aunque la noticia de ambas dimisiones comenzaba a circular en ambientes profesionales durante las últimas horas de la tarde, la confirmación se producía sobre las diez de la noche del domingo, cuando los Consejos de Informativos hacían público un escrito oficial en el que expresaban su rechazo: "Mostramos nuestro apoyo a los compañeros responsables del área de Internacional de RNE y de TVE que han comunicado su dimisión, firme e irrevocable, ante la lamentable decisión de la dirección de RTVE de vetar el viaje a Tinduf por las incomprensibles razones esgrimidas —vagas e incluso inexistentes— que ya enumeramos en un anterior comunicado. Queremos reconocer el trabajo y la coherencia de los dimisionarios, así como los esfuerzos realizados por los directores de los Servicios Informativos de RNE y TVE, Mamen del Cerro y Pau Fons, para que se reconsiderara la decisión de no viajar a Tinduf".

En el comunicado explicaban que "los tres Consejos de Informativos de RTVE" se han mantenido "en constante contacto durante el fin de semana con los profesionales de la información internacional de la casa, esperando y deseando que trasladaran una rectificación por parte de la dirección". "Máxime cuando nuestra posición ha sido sólidamente respaldada desde fuera de la Corporación por diversas asociaciones de prensa, entre ellas la FAPE o Reporteros Sin Fronteras. Unos 50 periodistas de medios nacionales e internacionales (BBC, Associated Press, varias radiotelevisiones europeas, El País o La Vanguardia, por solo citar unos pocos) se encuentran ya de camino, pero desafortunadamente la dirección ha perseverado en su error", añadían.

Ante la cancelación del viaje a Tinduf de periodistas de RTVE, los Consejos de Informativos hemos pedido explicaciones. Por una RTVE sin injerencias



Con @CdItve y @CI_rtve_es pic.twitter.com/TEjB80wk9f — C.Informativos RNE (@CdiRNE) October 8, 2021

En cuanto al fondo del conflicto, los representantes de las redacciones afirman que "estas dimisiones demuestran el incorruptible compromiso de la mayoría de periodistas de RTVE con la información de servicio público". "Pero, desafortunadamente, son demasiadas las ocasiones en las que tienen que ser los profesionales de base los que muestren la decencia y dignidad de esta casa. Instamos a que los máximos responsables directivos de nuestra empresa reflexionen profundamente sobre lo ocurrido y qué significado tienen las dimisiones presentadas. Exigimos al director de Contenidos Informativos de RTVE, Esteve Crespo, y al presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero, que trasladen a la plantilla y a la ciudadanía las razones reales del veto y quiénes fueron sus responsables. Desgraciadamente, las consecuencias de este tipo de decisiones las acabamos pagando los informadores de RTVE, porque afectan a nuestra imagen y a nuestra credibilidad. Seguimos intuyendo, como en este caso, que nuestra alta dirección no es impermeable a las presiones políticas, sino que, desafortunadamente, parece canalizarlas. Resulta difícil pensar lo contrario mientras no lleguen otras explicaciones".

Además, previo a este escrito han sido significados miembros de las redacciones quienes, a título individual, han mostrado su solidaridad con los que dejan sus jefaturas. Así, Alejandra Martínez, antigua responsable de la coordinación de Centros Territoriales para RNE afirmaba: "Agradecida y orgullosa del gesto de @juantatosuarez, @gbontoux y @sybobadilla. Con su dimisión defienden la independencia que deberían haber protegido sus superiores rechazando cualquier injerencia política. La pena es que dimiten tres profesionales impecables. Y así, provocando las dimisiones de los decentes y repartiendo los cargos del organigrama por equilibrios políticos y no profesionales, es como se van devaluando los puestos, y con ellos la imagen de #RTVE. Qué irresponsabilidad la de quienes promueven o aceptan semejante abuso".

En la misma línea se expresaban otros compañeros, como Ana Sterling. "Gracias compañeros. Gracias por vuestra honestidad y por defendernos hasta las últimas consecuencias". O Iñigo Alfonso: "Quiero enviar un abrazo muy sentido, porque es un día muy triste, a @juantatosuarez y @gbontoux. Con este gesto de enorme dignidad, defienden @rtve, la de todos. No sabéis lo que os voy a echar de menos. Gracias sinceras por tanto trabajo para que salgan bien". A estas últimas palabras se sumaba desde TVE Anna Bosch: "Me sumo a este abrazo sentido, y lo amplío a @sybobadilla, de TVE. No es cierto que en España no dimita nadie. Dimiten y, en este caso, no forzados por malas prácticas suyas, sino por dignidad".

A la hora de cerrar esta información, numerosos profesionales de RTVE seguían sumándose al apoyo a Sylvia y Juan, y denostando la decisión de la dirección.