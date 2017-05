Corbyn y May marcan distancias con su postura hacia la UE

La líder del Partido Conservador, Theresa May, y el del Partido Laborista, jeremy Corbyn, han marcado sus diferencias en una intervención en un programa televisivo aprovechando sus posturas sobre la inminente negociación para la salida de Reino Unido de la UE : mientras que May ha dicho estar, Corbyn ha asegurado que "habrá acuerdo"."Vamos a estar ahí para negociar un acuerdo adecuado, pero lo que he dicho es que la ausencia de acuerdo es mejor que un mal acuerdo.", ha afirmado May en una entrevista con Sky News inmediatamente posterior a la de Corbyn.Mientras, Corbyn ha asegurado que habrá un acuerdo con seguridad si es él quien gobierna. Al ser interrogado por la posibilidad de que no se logre un acuerdo, el líder laborista ha sentenciado que "va a haber acuerdo"., ha insistido también Sky News.Las elecciones legislativas británicas son el 8 de junio, una convocatoria adelantada por May para, pero la ventaja de 20 puntos con la que partía al inicio de la campaña se ha reducido a apenas 6 puntos, según los últimos estudios.Este lunes también ha trascendido el texto de un discurso que pronunciará May el martes en el que. "Están adoptando una postura agresiva de negociación y solo se puede contrarrestar con un liderazgo fuerte en Reino Unido", señala el texto."Si no tenemos éxito en los cinco próximos años,, los empleos y la calidad de vida estarán en peligro y con ellos la seguridad y la paz de mente de las familias trabajadoras", advierte.