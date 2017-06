La ventaja del Partido Conservador británico, que lidera la primera ministra, Theresa May,, según una encuesta publicada por el centro demoscópico YouGov este jueves.que tenía cuando convocó elecciones anticipadas en abril, para reforzar su capacidad negociadora con la UE de cara al Brexit, a los 3 puntos que mantiene este jueves.El Partido Conservador tiene ahora una, frente al 39 por ciento que atesora el Partido Laborista, encabezado por Jeremy Corbyn. Si May no consigue obtener una mayoría superior a la lograda en 2015 por su predecesor, David Cameron, su apuesta electoral habría fracasado y su capacidad de liderazgo se vería gravemente socavada. Además,, ya sea como una coalición o liderando un gobierno en minoría, informa Europa Press.Según YouGov, May sigue siendo la candidata favorita para el cargo de primer ministro , aunque el 43 por ciento de los votos que obtendría ahora mismo es el. Sin embargo, Corbyn obtendría un 30 por ciento de los votos, un porcentaje que no había alcanzado en anteriores encuestas.May ha tratado de presentarse como la líder del único partido capaz de conseguir que el Brexit sea un éxito para Reino Unido, aunqueLa primer ministra dará un discurso este jueves en Inglaterra para exponer su visión sobre el proceso del Brexit y hablar sobre sus planes en materia de inmigración, una de las mayores preocupaciones para las empresas.