Corbyn pide la dimisión de May por sus recortes en la financiación de la policía

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha reclamado este lunes la dimisión de la primera ministra, Theresa May, por losy las fuerzas de seguridad en los años en los que fue ministra del Interior.En una entrevista concedida a la cadena de televisión ITV News,que ya han formulado otras personas "muy responsables" que se han mostrado "muy preocupadas" por la gestión que ha realizado en financiación de las fuerzas de seguridad.May ha recibido críticas tras el atentado del sábado en el Puente de Londres , que acabó con la vida de siete personas, por la reducción de agentes de la policía registrada en los últimos años,Tras la reunión del comité de seguridad Cobra que ha presidido este lunes, May ha comparecido en rueda de prensa y, al tiempo que ha asegurado que ahora no es el momento para que Reino Unido elija a un primer ministro que tiene que aprender a ejercer como tal. "Eso es ahora incluso más cierto", ha dicho, según informa el diario The Guardian.Después de subrayar que las elecciones del jueves se centrarán en elegir el "mejor liderazgo" para el país, May ha dicho quey "aceptaría" cualquier acuerdo propuesto por Bruselas, "aunque sea malo". "Los burócratas de Bruselas entenderán que han llegado antes las Navidades si se adopta este enfoque", ha afirmado.Los periodistas la han preguntado a May por unas declaraciones de la jefa de Scotland Yard, Cressida Dick, quien ha dicho que, y la primera ministra ha subrayado que el Gobierno siempre ha aportado a las fuerzas de seguridad los fondos que necesitan.May ha afirmado quey ha asegurado que el Partido Laborista siempre se ha opuesto a aumentar los fondos de esta partida e incluso Corbyn ha rechazado "dar nuevas competencias" a la Policía.