El herido español en el atentado de Londres es Alejandro Martínez, un joven que estudia un máster

El Gobierno ha asegurado este lunes que el herido español en el atentado en Londres del pasado fin de semana es, un joven que estudiaba un máster y que sufrió la noche del sábado heridas en el tórax y en una muñeca, aunque su vida no corre peligro.Así lo ha revelado en declaraciones a Espejo Público de Antena 3, recogidas por Europa Press, el ministro del Interior,, quien también ha pedido "tranquilidad" a los familiares del español desaparecido en Londres, Ignacio Echeverría, de 39 años, apuntando que "puede estar" entre los heridos que fueron atendidos y "sedados" tras el ataque terrorista."Es la firme esperanza que tenemos todos", ha señalado Zoido después de confirmar que la hermana de Ignacio Echeverría se encuentra desde esta mañana visitando diferentes hospitales en contacto con las autoridades españolas.El ministro del Interior ha comentado en Antena 3 que el otro español implicado en el atentado es Alejandro Martínez, que. "Tiene lesiones en una muñeca, en el tórax y en una mano. No revisten gravedad. Esperamos que cuanto antes pueda recibir el alta y pueda seguir sus estudios y culminar su formación", ha apuntado Zoido."El protocolo de la policía británica es muy estricto, suelen facilitar pocos datos", ha comentado Zoido, subrayando que espera que las huellas dactilares depuedan contribuir a "despejar la incertidumbre" por la que pasa la familia de este español que trabaja para el banco suizo HSBC.Zoido ha evitado pronunciarse sobre si fue acertado que el Reino Unido rebajara el nivel de alerta antiterrorista al entender que esto sería "un atrevimiento" por su parte. "En España no ha cambiado la situación de alerta y tensión en la calle", ha señalado, apuntado la relevancia que tiene compartir la inteligencia de los servicios de información europeos para hacer frente a este tipo de atentados.La familia de Ignacio Echeverría explicó a Europa Press que, en el momento del atentado,con sus amigos cuando vieron que un hombre apuñalaba a una mujer en el entorno de Borough Market, junto a London Bridge. Ignacio se paró para socorrer a la mujer que estaba siendo apuñalada y se enzarzó con el agresor.La última vez que los amigos le vieron, Ignacio estaba tendido en la acera. Desde entonces,con él ni encontrarle en hospitales, pese a que ya se han puesto en contacto con el consulado español, la policía británica, los hospitales de la zona y HSBC (la empresa en la que trabaja el desaparecido) para comunicar lo ocurrido.Según explicó la familia, Ignacio iba probablemente indocumentado, dado que regresaba de hacer deporte y no debía llevar su carné de identidad consigo. Mide aproximadamente 1,75 metros e iba vestido con pantalones vaqueros, zapatillas 'Vans' negras y jersey oscuro, además de una cadena de oro. Una hermana del desaparecido, residente también en Londrespara visitar los hospitales donde se está atendiendo a los heridos en el atentado para tratar de encontrarle ya que las instalaciones han sido acordonadas.