Save the Children rescata en el Mediterráneo a más de 120 personas, entre ellas embarazadas y bebés

Más de 120 personas, entre ellas varias mujeres embarazadas y cuatro bebés ––, fueron rescatadas durante el fin de semana en el Mediterráneo por la organización no gubernamental Save the Children.Según ha podido saber Europa Press, Save the Children ha asegurado que la operación "ha sido una de las misiones más difíciles hasta la fecha", detallando que el bote en el fueron localizados había comenzado a desinflarse,que produjo heridas a diez personas.El bebé que ha quedado huérfano durante la travesía, que se coordinan con los equipos en tierra para garantizar que se satisfacen sus necesidades al llegar a Italia."La trágica muerte de la madre de este bebé es sólo un ejemplo de lo que les ocurre a familias por", ha alertado Rob MacGillivray, responsable de las operaciones de Save the Children en el Mediterráneo."Setrata de una travesía extremadamente peligrosa y los traficantes, tanto en Libia, donde muchos pasan meses hasta que pueden cruzar, como en los frágiles y abarrotados botes en el Mediterráneo, donde más de 1.600 personas han muerto en lo que va de año", ha recordado.Asimismo, MacGillivray ha señalado que "los refugiados y migrantes rescatados el sábado estaban en las peores condiciones vistas en un rescate", agregando que "durante su viaje"."Estos trágicos sucesos constatan los graves peligros a los que se enfrentan las personas que cruzan el Mediterráneo. Es otra prueba de que cuando no hay rutas seguras establecidas la gente muere en el mar", ha remachado.Save the Children, entre ellas 500 niños, desde que comenzó sus operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo.