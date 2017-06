Catar negocia con Turquía e Irán el suministro de agua y alimentos

Catar está negociando con Irán y Turquía parados días después de que sus dos principales suministradores, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, rompieran las relaciones diplomáticas y comerciales con Doha. "Estamos hablando con Turquía e Irán y otros países", ha indicado un responsable catarí, que ha pedido no ser identificado por lo sensible del asunto, añadiendo queSegún esta fuente, en el mercado hay suficientes suministros de grano para las próximas cuatro semanas y el Gobierno también cuentan con grandes reservas de alimentos estratégicas en Doha., depende en gran medida de las importaciones de alimentos., acusando a Doha de "apoyar el terrorismo". A ellos se han medido posteriormente Yemen, el gobierno asentado en el este de Libia, Maldivas y Mauritania, mientras que Jordania ha anunciado que reduce su representación diplomática en Catar y que retira la licencia a la cadena de televisión catarí Al Yazira Por su parte, Catar ha tildado las medidas de "injustificadas", expresando su "sorpresa" por las medidas anunciadas por los citados países. Además, el emirato se ha mostrado dispuesto a sentarse a dialogar con sus vecinos. En este sentido,Las tensiones entre Qatar y varios países del Golfo se han deteriorado en los últimos días, a raíz de queInmediatamente después,acerca de las presuntas declaraciones de Hamad bin Jalifa al Zani.Este hecho provocó lasLa cadena ha sido criticada por numerosos países árabes por su cobertura de la llamada Primavera Árabe, que provocó la caída de varios regímenes en la región.en 2014 debido al supuesto apoyo de Doha a los Hermanos Musulmanes , organización ilegalizada en la mayoría de los países del golfo.Sin embargo, en dicha ocasión las medidas no fueron tan duras, y sólo implicaron la retirada de los embajadores.