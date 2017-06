El alcalde de Londres denuncia el aumento de crímenes de odio tras los últimos ataques

El alcalde de Londres,, denunció este miércoles eltras los ataques en el Puente de Londres y ha declarado que "de la misma forma que la Policía hará todo lo posible para, vamos a adoptar un enfoque de".La alcaldía ofreció cifras para apoyar el llamamiento de Khan. Los datos recabados muestran que, siendo 38 el promedio diario a lo largo de este año. También el número de incidentes de, con. Este registro es el más alto de todo 2017 y es superior a los niveles posteriores a los atentados de París perpetrados en noviembre de 2015 o al asesinato de Lee Rigby en mayo de 2013, según informa The Guardian.Khan ha instado los londinenses "a enviar a todo el mundo el claro mensaje de que" y ha recordado que "una de las mejores cosas de Londres es el desafío que representa la unión frente a la adversidad y eso no va a cambiar por este horrible ataque"."Si usted es testigo de un acto de intolerancia, llame inmediatamente a la Policía", ha dicho Khan, subrayando queLa Policía Metropolitana de Londres ha puesto a disposición de los ciudadanos varias formas de denuncia, asegurando que el servicio se ha puesto en marcha "para ayudar a cualquier persona que haya sidoa". En su página web, la Policía recuerda a los londinenses que no tienen que ser la víctima de un delito de odio para denunciarlo y recalcan"Al informar sobre un delito de odio ayudamos a", han afirmado.