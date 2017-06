La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez , ha confirmado este miércoles que el Gobierno de, encarcelado desde hace más de tres años en la prisión de Ramo Verde.En el marco de las conferencias sobre el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente , la canciller venezolana ha confirmado esta información, indicando que en la víspera"Estamos esperando que vuelvan a decir que es mentira, porqueal respecto", ha señalado.Tintori, en rueda de prensa, aseguró que había podido hablar con López, al que vio "firme y fuerte" y que le confirmó que"El mensaje que me dio ayer es muy claro: Leopoldo jamás va a negociar su libertad.", señaló la esposa del dirigente de Voluntad Popular. "Se habló de casa por cárcel", indicó, si bien matizó que ni le pidieron "nada" ni "le pusieron ningún tipo de condiciones"., explicó, asegurando que él mismo lo rechazó porque "tiene" que salir "de último". "Primero tienen que salir los presos, que tenemos 290 presos políticos, y Leopoldo pidió la libertad de todos", agregó Tintori.Este mismo martes, el exministro español de Justicia Alberto Ruiz Gallardón desveló que López había recibido unaSegún el exministro, que forma parte del equipo jurídico de López, el pasado domingo se presentó una comisión en la cárcel de Ramo Verde, en la que estaba Rodríguez Zapatero , aseguró Ruiz Gallardón. "Estaría ya en casa. La respuesta fue no", afirmó el exministro en un encuentro del Instituto Atlántico que ha contado con la presencia del expresidente del Gobierno José María Aznar.- por la "vergüenza e indignidad" de la situación y ha señalado que López renunció alegando que no sería "el primer preso, sino el último en ser liberado en Venezuela".La oferta se habría hecho poco antes de que se difundiera. "Hay dos razones que la legitiman, históricamente ha sido así. Primero, enfrentar a un gobierno déspota, tiránico, que humilla a sus ciudadanos. Y segundo, cuando un gobierno no tiene la capacidad para darle respuesta a los problemas de los ciudadanos", dijo.durante las masivas protestas opositoras de 2014, que se saldaron con 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.López se entregó el 18 de febrero de ese año a las autoridades venezolanas para responder ante la Justicia. Desde entonces se encuentra preso en la cárcel militar de Ramo Verde.