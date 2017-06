La familia confirma que Ignacio Echeverría es una de las víctimas mortales del atentado de Londres

Los líderes políticos subrayan el heroísmo de Ignacio Echeverría

Consternado por el asesinato de Ignacio Echeverría, mis condolencias a su familia. Lo recordaremos siempre por su acto heroico y ejemplar MR pic.twitter.com/RqKwBSb0Dx — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 7 de junio de 2017

Lamento profundamente la muerte de Ignacio Echeverría en el atentado de #Londres. Mis condolencias a su familia y amigos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 de junio de 2017

Abrazo fuerte a la familia y amig@s de Ignacio Echeverría. El suyo es un ejemplo de solidaridad y heroísmo. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 7 de junio de 2017

Los peores temores se han confirmado. Una hermana de Ignacio Echeverría ha confirmado a través de Facebook que se trata de una de lasmortales del atentado de Londres del pasado sábado."Ignacio no sobrevivió al momento del atentado", ha escrito.Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes como pronto no podemos estar con su cuerpo. Querríamos que el Gobierno Británico nos permita estar con él... Gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible"."La familia Echeverría Miralles de Imperial quiereal Consulado, Embajada, Ministerios, el presidente y todo el gobierno español y policía española, el HSBC, Iberia, la familia, los amigos de Ignacio (especialmente Guille y Javi que estaban allí), amigos de la familia, y gente que no conocemos, que se han volcado buscando a mi hermano y apoyándonos, y a la prensa y a todo el pueblo español que han estado con nosotros en todo momento y la gente de Londres que nos han apoyado", ha publicado también Isabel Echeverría en Facebook."Mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas, yIgna te queremos y nunca te olvidaremos", publica en su memoria.El Gobierno español ha elogiado este miércolesdespués de que las autoridades británicas hayan confirmado definitivamente que figura entre las ocho víctimas mortales del atentado del pasado sábado en Londres."El Gobierno ha recibido con profundala confirmación por las autoridades británicas de que Ignacio Echeverría se encuentra entre las víctimas mortales de los crueles ataques terroristas del pasado sábado en Londres", ha indicado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación."La actitud ejemplar de Ignacio Echevarría durante los atentados es, para todos,ha resaltado el Gobierno, incidiendo en que "su valor al defender a una persona indefensa sirve para recordar la necesidad de permanecer unidos frente a la lacra del terrorismo, frente a aquellos que hacen de la violencia y del terror su único lenguaje".Así las cosas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha transmitido "a sus familiares y amigos que no están solos en su dolor y que, hoy,compartiendo sus sentimientos y desolación y acompañándoles en este terrible trance"."El Gobierno cree firmemente quepuede superar muchos desafíos, incluida la sinrazón del terrorismo", concluye el comunicado.De 39 años yIgnacio Echeverría fue visto por última vez en el lugar de los atentados, en los que al menos otras siete personas murieron y 48 resultaron heridas, después de que tres individuos arrollaran con su vehículo a un numeroso grupo en el puente de Londres, antes de dirigirse a un cercano distrito de ocio, donde apuñalaron a varias personas antes de ser abatidos por la policía.Desde entonces, tanto la familia como el Gobierno español se han volcado para tratar de tener información sobre su paradero, ante la prudencia de Reino Unido a la hora de identificar a los fallecidos en el atentado. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, había expresado este mismo miércoles por el hecho de que "más de tres días después" del atentado de Londres "no haya podido confirmarse" qué había pasado con Echeverría. La Fiscalía de la Audiencia Nacional está a la espera de que la Policía Nacional del ciudadano español para decidir si hace algún tipo de requerimiento a Reino Unido en el marco de la investigación de los hechos. El pasado lunes la Fiscalía abrió una investigación para conocer el paradero de Echeverría.La Fiscalía está a la espera de que la Comisaría General de la Policía contraste de forma oficial la información aportada por la familia de la víctima mortal para decidira Reino Unido sobre los hechos.Los dirigentes de los principales partidos han mostrado este miércoles sus condolencias y su solidaridad con la familia del español Ignacio Echeverría. En un mensaje publicado en su perfil de Twitter, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado la "ejemplaridad" y la "heroicidad" de Echeverría. "Consternado por el asesinato de Ignacio Echeverría, mis condolencias a su familia. Lo recordaremos siempre por su acto heroico y ejemplar", ha publicado Rajoy.En la misma red social, el líder del PSOE,, ha presentado sus condolencias a la familia de la víctima: "Lamento profundamente la muerte de Ignacio Echeverría en el atentado de Londres. Mis condolencias a su familia y amigos".Por su parte, el secretario general de Podemos,, ha resaltado en su mensaje el "ejemplo de solidaridad" que le costó la vida al ferrolano de 39 años. "Abrazo fuerte a la familia y amigos/as de Ignacio Echeverría. El suyo es un ejemplo de solidaridad y heroísmo", ha señalado en Twitter.En una rueda de prensa en el Congreso, el presidente de Ciudadanos,, ha mostrado su apoyo a la familia de Echeverría, de quien dijo que "murió como un héroe" y ha destacado su ejemplaridad.