Comey evita pronunciarse sobre si Trump cometió obstrucción a la justicia

Trump refuta dos puntos clave

El exdirector del FBIha evitado pronunciarse sobre si el presidente,, cometióal pedirle que abandonara la investigación abierta contra el entonces asesor de Seguridad Nacional,, por susy ha dado a entender que el fiscal especial encargado del caso,, es quien debe determinarlo.Comey se ha referido durante su esperadaal encuentro mantenido con Trump en la Casa Blanca el pasado 14 de febrero en el que éste le pidió, según su versión, que dejara de investigar a Flynn , ha recordado el exdirector del FBI respecto al momento en que se produjo el encuentro, al ser preguntado por su opinión respecto a la actuación de Trump., ha sostenido, afirmando que para él fue algo. "Pero esa es una conclusión en la que estoy seguro que el fiscal especial trabajará con el fin de averiguar la intención y si hubo delito", ha añadido.Según ha indicado, le pareció que el fiscal general,, y el yerno y asesor de Trump,, sentían que no debían abandonar el Despacho Oval y dejarle solo con el presidente antes del encuentro en el que éste le hizo la petición sobre Flynn. Así, ha dicho que pensó quey quePreguntado por una senadora demócrata sobre por qué no replicó a Trump ante su petición, Comey se ha defendido asegurando que estaba "tan estupefacto" por lo que allí se estaba diciendo y por recordarlo que no dijo nada. No obstante, ha confiado en que, como dio a entender Trump en uno de sus mensajes en Twitter., ha afirmado.Por otra parte, ha explicado queporque "por la naturaleza de la persona""Por eso pensé que sería importante documentarlo", ha añadido, aclarando que tanto, los dos predecesores de Trump,"Sabía que podía llegar el día en el que podría necesitar un registro de lo ocurrido, no solo para defenderme, sino", ha añadido.Precisamente, Comey ha explicado que una de las cosas que más le han molestado de su cese han sido lasque se han dado sobre los motivos para apartarle del cargo En este sentido, ha dicho que cree que su salida del FBI vino motivada por su, teniendo en cuenta lo dicho por Trump. Asimismo, ha lamentado que desde la Administración se optó por difamarle y "lo que es más importante,".Así, ha sostenido que el argumento de la Casa Blanca de que los empleados del FBI habían perdido la confianza en él esSegún una fuente consultada por Reuters, Trump disputa dos puntos clave del testimonio escrito que Comey presentó este miércoles a la comisión y está desarrollando en su comparecencia de este jueves:Por otra parte, la cadena CBS ha informado quede Comey, y será éste último quien haga una declaración una vez concluya la intervención.Según los medios, el entorno del presidente le habría pedido que controlara sus hábitos deTrump no ha publicado ningún mensaje en las últimas 24 horas.