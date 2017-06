La militar estadounidense Chelsea Manning ha declarado que filtró documentos secretos a Wikileaks por pura "responsabilidad personal"de la que fue testigo durante su servicio como analista de Inteligencia en Irak, según ha manifestado en sus primeros comentarios públicos tras la salida de prisión. Según informa Europa Press, Manning fue condenada por ello a 35 años de cárcel durante los quecuando los servicios penitenciarios le retiraron temporalmente la terapia de hormonas necesaria para completar su transición , lo que provocó que la militar intentara quitarse la vida hasta en dos ocasiones.La militar asumió la total y absoluta responsabilidad de la filtración durante una entrevista a, de la cadena ABC. "Nadie me dijo que lo hiciera. Nadie me ordenó que lo hiciera.Fue responsabilidad mía", ha declarado antes de agradecer al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que conmutara su sentencia antes de abandonar el cargo."Me dieron una oportunidad. Eso es lo que pedía. Solo pedía una oportunidad. Nada más que eso", ha declarado Manning, emocionada, durante los extractos de entrevista que ha avanzado la cadena, y en los que recordó la suspensión de su tratamiento hormonal comoen prisión."Era lo que me mantenía literalmente con vida. Era lo que me impedía sentir que estaba en el cuerpo equivocado. Lo que impedía desear