Corbyn celebra los resultados electorales con sus seguidores en un pub de Londres

El líder laborista,, celebró el viernes los resultados electorales con sus seguidores y lo hizo en el Bedford Tavern, un conocido pub de Islington, un municipio situado en el norte de Londres.Votantes y no votantes quisieron hacerse una foto con él. Puede que no haya ganado las elecciones generales, pero Corbynpor los vecinos de la zona.Mientras, el 60 por ciento de los simpatizantes del Partido Conservador británico creen que la primera ministra,, debería dimitir y dar paso a una nueva persona al frente de la formación, según una encuesta del portal ConservativeHome. La pregunta fue publicada el viernes y desde entonces 894 de los 1.503 participantes han respondido que May debería marcharse. Hasta 551 consideran que debería seguir y 58 han respondido que no saben."Es la conclusión más alucinante que recuerdo de nuestras encuestas", ha apuntado Paul Goodman, encargado de la redacción de la noticia en el portal conservador. Si se considera el total de participantes en la encuesta y no solo a los simpatizantes conservadores, se han contabilizado 4.763 respuestas y de ellas, el 65 por ciento creen que May debería marcharse y el 31, que debería seguir.En el artículo, Goodman pide cambios en el Gobierno para incluir a los "" y menciona expresamente a Michael Gove o Nicky Morgan.