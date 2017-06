La Eurocámara pide a Bangladesh más esfuerzos para atajar la explotación laboral en el sector textil

El pleno de la Eurocámara ha reclamado a lasmás esfuerzos para atajar la explotación laboral en el sector textil en una resolución no vinculante aprobada por mayoría este miércoles.Según informa Europa Press, aunque valoran algunas mejoras en la seguridad de los trabajadores del sector textil tras la tragedia por el colapso de la factoría del Rana Plaza en abril de 2013 en Dacca, los eurodiputados han avisado de la falta de progresos parade los trabajadores en el sector textil. El 60% de sus exportaciones textiles van a la UE.Muchos de los trabajadores del sector textil en el país son mujeres jóvenes y menores que trabajan jornadas largas por salarios muy bajos y enAdemás, los líderes sindicales todavía son frecuentemente perseguidos.Por ello, han instado al Gobierno de Islamabad a reformar rápidamente sude 2013 para garantizar la libertad de asociación, la negociación colectiva y a contratar a más inspectores laborales.Asimismo, piden a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa para garantizar un sistema de diligencia debida para la importación de textiles a la UE y que se revise el mandato de la plataforma ACCORD, que incluye a compañías europeas del sector y que las marcas internacionales se tomen más en serio la política depara garantizar condiciones laborales "decentes".El presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, el eurodiputado socialista alemán Bernd Lange, ha explicado que "a pesar de cierto progreso en los últimos años, la situación sobre el terreno sigue siendo preocupante" en Bangladesh y ha dejado claro que los países que "no respetan los derechos humanos en el trabajo" no deberían teneral mercado europeo, como ocurre en el caso deBangladesh. Sus productos, con la excepción de armas y municiones, entran a la UE libres de aranceles ni topes de contingentes."El Gobierno de Bangladesh tiene que demostrar que es capaz de cumpliry las exigencias de la comunidad internacional", ha dicho.El eurodiputado en la sombra responsable de las relaciones con los países del Sudeste asiático, el líder tory Sajjad Karim, también ha defendido que los socios comerciales de la UE deben "respetar" los derechos humanos, laborales y ambientales y ha lamentado que las autoridades de Bangladesh "parecen no estar escuchando". "No podemos seguir con llamamientos y declaraciones cada año, tenemos que versobre el terreno para continuar con el acceso privilegiado al mercado" europeo, ha avisado.