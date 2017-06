Varios heridos, incluido un congresista republicano, por disparos en un campo de béisbol en Virginia

Varias personas han resultado heridas, entre ellas, por disparos realizados mientras jugaban al béisbol en un campo en la localidad de Alexandria, en el estado de Virginia, según informan los medios estadounidense.La Policía de Alexandria ha informado de que el autor de los disparos ya ha sido detenido y no supone una amenaza. Según la cadena WUSA, el arrestado tenía un fusil, habría realizado al menos 50 disparos y ha dejado heridas a cuatro personas, incluido el congresista.El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha informado de que el presidente,, y el vicepresidente,, están al tanto de los sucesos en Virginia.Scalise, jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, se encuentra estable, según informa la cadena Fox News. Según ha contado a la CNN el congresista Mo Brooks, que se encontraba en el lugar de los hechos,y se ha arrastrado para alejarse de los disparos.El representante por Alabama ha afirmado que, cuyo autor, armado con un fusil semiautomático, "parecía ser un hombre blanco", si bien ha aclarado que solo le pudo ver una fracción de segundo.Un testigo de los hechos ha contado al diario The New York Times que los disparos han comenzado hacia las 7.20 horas y el agresorque se encontraban el campo entrenando. El congresista republicano Tom Cotton ha contado a la CBS que el equipo de béisbol de los republicanos se estaba entrenando para un partido con los demócratas, una tradición de hace 100 años.