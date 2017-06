Los Veintiocho no logran un acuerdo para permitir el IVA reducido en libros electrónicos

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea ( Ecofin ) no consiguió este viernes la unanimidad necesaria para aprobar la norma que permitiría a los países, debido básicamente alcontra la medida, informa Europa Press."Como consecuencia de las observaciones de Francia y Eslovenia en el tema de la inversión del mecanismo del IVA ha habido un país, Chequia, que ha paralizado el tema de las publicaciones digitales", señaló el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos "A pesar de todos los esfuerzos de la presidencia y de todas las discusiones (...) tenemos que informar de que en el encuentro de hoy no pudimos conseguir la unanimidad requerida para las medidas fiscales en ninguna de las propuestas", explicó en una rueda de prensa el ministro de Finanzas de Malta, Edward Scicluna.El titular español de Economía lamentó en una rueda de prensa la "paralización" de estas dos medidas, que calificó como "desafortunada", al mismo tiempo que afirmó que. En todo caso, confió en que los ministros sean capaces de conseguir un consenso en su reunión de julio.La normativa permitiría a los países, una vez que sea aprobada, aplicar un IVA reducido a ebooks y publicaciones digitales. Los libros electrónicos están actualmente gravados en la UE con unEn el caso de España, las publicaciones electrónicas están, frente al tipo reducido del 4% que se aplica al formato físico, pero ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ya avanzó queLa otra medida que no fue posible aprobar este viernes es permitir en ciertas ocasiones, mediante la cual la obligación ante Hacienda de operaciones entre empresas con un valor de más de 10.000 eurosen lugar de sobre la compañía vendedora.Por el contrario, los Veintiocho sí alcanzaron un acuerdo para crearno garantizada en la jerarquía de instrumentos que asumirían pérdidas en casos de insolvencia de entidades financieras. Este nuevo instrumento, que ya existe en algunos países del bloque comunitario,después de los accionistas y los propietarios de deuda subordinada y antes que bonistas senior y depositantes.Además, los ministros de Finanzas de la UE cerraron, tal y como estaba previsto, los, en línea con la propuesta de la Comisión Europea De esta forma, únicamente cuatro países se mantienen dentro del "brazo correctivo" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (España, Grecia, Francia y Reino Unido), una cifra que contrasta con los