May abandona entre gritos de protesta la reunión con los afectados por el incendio de Grenfell Tower

La primera ministra británica, Theresa May, ha sido trasladada este viernes bajo una fuertetras reunirse con los residentes de los apartamentos de Grenfell Tower en Londres, donde al menos 30 personas murieron en un incendio registrado el miércoles en el edificio .Según informa Europa Press, en el momento en el que May abandonaba la reunión algunos manifestantes, quepor la gestión del incidente por parte del Gobierno, han comenzado a gritar y han perseguido el coche oficial de la primera ministra.May se había reunido con residentes, víctimas y líderes comunitarios afectados por el incendio para informarles debritánico de apoyar a los agraviados con 5 millones de libras (casi seis millones de euros), garantías de vivienda y acceso a cuentas bancarias y efectivo."El paquete de ayuda que estoy anunciando es para dar a las víctimas elque necesitan para cuidar de ellos mismos y de sus seres queridos", ha asegurado May en un comunicado, en el que ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando para saber qué más es necesario hacer.La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado este viernes que el balance del incendio se eleva ay ha dejado claro que la cifra podría aumentar conforme avancen las tareas de rescate dentro del edificio. "Desafortunadamente no se espera que se encuentre ningún superviviente", ha afirmado Scotland Yard.El incendio comenzó en la medianoche del martes al miércoles en un apartamento de la cuarta planta de Grenfell Tower y se extendió rápidamente por las plantas superiores. Los medios británicos han señalado que el balance podría llegar a superar los. Según la BBC, hay 76 personas de las que no se sabe nada desde el incendio.