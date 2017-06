El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará este viernes un ey limitará en gran medida los negocios que las empresas del país pueden hacer con firmas controladas por el Ejército cubano, según fuentes oficiales.El mandatario presentará este viernes en un discurso en Miami su nueva política sobre Cuba paraentre los dos antiguos enemigos de la Guerra Fría.Trump asumirá una postura más dura sobre Cuba , como lo prometió en su campaña presidencial, y dejará claro que la prohibición al turismo estadounidense a la isla se mantiene en vigor y su Gobierno, según han indicado estas fuentes a la agencia británica de noticias Reuters.Bajo las revisadas reglas de viajes, habrá unapara poder viajar a Cuba, lo que podría ahuyentar a muchos visitantes ante el temor a ser multados.Los nuevos límites a los negocios estadounidenses apuntarán al, incluido el sector hotelero, siempre según estas fuentes.Sin embargo, no está claro si las nuevas reglas prohibirán a los visitantes estadounidensesLos detalles dependerán de las regulaciones que serán, que tendrán la tarea de convertir el memorando en política.Por contra, Trumptras más de cinco décadas de hostilidades, según estas fuentes.realizados por su predecesor, incluida la reanudación de vuelos comerciales directos entre Cuba y Estados Unidos, aunque su política más restrictiva seguramente enfriará los nuevos lazos económicos en general.TrumpSus asesores aseguran que el alivio a las restricciones impulsado por Obama no ha logrado avances en libertades políticas en Cuba, pero sí beneficiaron financieramente al Gobierno de Raúl Castro.Sin embargo, grupos internacionales de Derechos Humanos argumentan que volver a la política de aislamiento sobre la isla podría. El Gobierno de Castro ha dejado claro que no será presionado hacia reformas políticas a cambio de vínculos diplomáticos.Desde entonces, Obama puso en marcha una serie de medidas para flexibilizar las restricciones comerciales y migratorias.No obstante,, que está compuesto por una mayoría republicana.Las autoridades de Cuba han aseverado quey ha señalado que éste supone el principal "obstáculo para el desarrollo económico y social" de la isla.