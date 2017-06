Macron cumple con los pronósticos y consigue la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional

Debacle socialista

Los partidos que apoyan al presidente francés, Emmanuel Macron, La República en Marcha (LREM) y Movimiento Democrático (MoDem), han logrado al menos 294 escaños en la nueva Asamblea Nacional y garantizan así la, según datos oficiales del Ministerio del Interior. La Asamblea Nacional francesa está integrada por 577 asientos.Con el 92% del escrutinio, LREM y MoDemmientras que Los Republicanos obtienen 103 asientos. Por detrás quedan el Partido Socialista francés (PS) con 27 escaños; La Francia Insumisa y el Partido Comunista Francés, con 18 puestos y el Frente Nacional con 8 representantes confirmados."Habéis dado una mayoría clara al presidente de la República y al Gobierno", ha afirmado el primer ministro francés,, según ha informado Europa Press. "Los franceses han preferido la esperanza a la cólera", ha apostillado.El primer ministro y aliado de Macron ha subrayado que nadie hace un año habría podido imaginarEl dato clave sin embargo ha sido el de la abstención, que ha alcanzado una, solo superada en la estadística reciente por la abstención de las elecciones europeas de 2009, que en Francia se situó en el 59,37%.Este dato ha sido comentado por todas las fuerzas políticas e incluso desde La República en Marcha han advertido de queen palabras de Philippe.Para el líder de La Francia Insumisa,, esta abstención "tiene un significado político de ofensiva", una. "Veo en esta abstención una energía disponible", ha apostillado. Así, ha cargado contra los planes de Macron de impulsar una reforma laboral: "la mayoría de La República en Marcha carece de la legitimidad para reformar el Código del Trabajo".Desde la ultraderecha, la líder del Frente Nacional,, ha subrayado la "fragilidad" de la legitimidad de la mayoría absoluta de Macron.(...) A la baja participación se añade la cuestión de la representatividad de la cámara elegida esta tarde", ya que "el panorama político se ha movido considerablemente", ha destacado Le Pen."El Partido Socialista ha quedado diezmado. Los Republicanos pierden apoyo y se dividen", ha argumentado. Por contra, los aliados de Macron son los defensores de "los intereses de la oligarquía", ha afirmado.Mientras, en el Partido Socialista analizan los resultados, que han convertido a esta histórica formación en la tercera fuerza política parlamentaria. De hecho, el"La derrota del Partido Socialista es inapelable", ha afirmado Cambadélis.. Debe abrir un nuevo ciclo para combatir al neoliberalismo y al nacionalismo", ha añadido.El mensaje había llegado previamente a través de su cuenta en Twitter: "Hemos perdido una batalla electoral, pero la guerra contra las desigualdades no se detendrá jamás., ha apuntado.Hasta el ex primer ministro socialista,. "He sido elegido con el 50,3 por ciento de los votos y, para ser más preciso, por 139 votos de ventaja", ha anunciado el propio Valls.Sin embargo, la rival de Valls, la candidata de La Francia Insumisaha reivindicado también su victoria. "Vamos a presentar un recurso mañana por la mañana., ha señalado.