La ONU denuncia que guardacostas libios entrenados por la UE cometen abusos contra inmigrantes

Supervisión en los centros de detención

Crisis política

ElMartin Kobler, ha denunciado este martes que algunos guardacostas libios entrenados por la Unión Europea cometen abusos contra inmigrantes y ha instado a los europeos a acompañarles en sus patrullas para evitar este tipo de abusos, según ha informado Europa Press."He visto muchos vídeos donde los guardacostasdándoles patadas y les dejan ahogarse. Esto es gente también entrenada por la Unión Europea, que puede evitarlo", ha denunciado el diplomático alemán durante un debate sobre la situación en Libia en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara. "Vayan a Youtube. Se ve todo", ha insistido.El enviado especial de la ONU para Libia, que dejará en breve el cargo, ha cuestionado por qué la Unión Europea no solicita autorización al Consejo Presidencial libio para poder supervisar la labor de los guardacostas libios y acompañarles "durante sus patrullas" en sus aguas territoriales., ha dicho."¿Por qué no les acompañáis?", ha lanzado, afeando que la UE se escude en que debe pedir autorización a las autoridades libias., ha recalcado, recordando que el Consejo Presidencial libio ha autorizado 600 ataques aéreos estadounidenses para erradicar al Estado Islámico de Sirte y ha autorizado a la ONU a traer sus unidades de protección."Al menos pensarlo a fin de evitar abusos de aquellos a los que entrenan", ha dicho. "Mi idea es que los europeos puedan ser más activos para pedir supervisar a los guardacostas., ha dicho."Seguimos participando en misiones de entrenamiento como ONU, pero con la excepción de aquellos que son realmente conocidos por violaciones de los Derechos Humanos. Si vemos que son parte de Sophia no participamos simplemente porque creemos que esto contraviene no sólo lossino también las resoluciones del Consejo" de Seguridad de la ONU, ha lanzado.Kobler ha subrayado que solo "parte de los guardacostas están bajo la autoridad del Consejo Presidencial" y ha admitido quepero ha insistido en que "es razonable entrenar a los guardacostas" y que las autoridades libias "hacen todo lo que pueden" para intentar "controlarles"."Pero en un país donde no hay un sistema de vigilancia internacional, ha avisado."Lo mismo pasa con los centros de detención., ha lanzado Kobler, que ha reconocido que la financiación de la UE para "mejorar la situación humanitaria en los centros de detención" de inmigrantes en Libia, para facilitarles kits de higiene o medicinas, es "muy útil" porque "la gente está muriendo" en estos centros."¿Pero quién controla que los guardias no se llevan las medicinas?", ha avisado, insistiendo en que se necesita personal internacional de ACNUR en estos centros, como ocurre con los centros en Jordania. "El problema es que hay que protegerles", ha concedido.Kobler ha admitido que los centros de detención de inmigrantes en Libiay los inmigrantes permanecen en ellos "semanas, meses, algunos un año", "en este cuarto oscuro". "Tenemos que responder a este problema" humanitario, ha dicho. "Estamos sacando cadáveres fuera de estos campos", ha avisado.En este contexto, el diplomático alemán ha instado a los europeos a no buscar ampliar los centros en Libia mientras no se garantice laRespecto a la crisis política por las divisiones entre Trípoli y Tobruk, que deberá tratar de resolver su sucesor, Kobler ha admitido que el acuerdo político en Libia paraal frente de las fuerzas armadas en el este del país "no ha funcionado" y hoy tiene un mayor poder aunque todavía debe "clarificarse" sus ambiciones políticas y "sus siguientes pasos".En cambio, ha, hijo del difunto dictador Muamar Gadafi. "Porque le requiere el Tribunal Penal Internacional", ha remachado, admitiendo no obstante que "tiene apoyo" interno. Tampoco ha podido confirmar si fue liberado o no. "Hay indicaciones de que sí", ha dicho.