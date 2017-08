No emprenderá acciones militares "en un futuro próximo"

El Gobierno estadounidense declaró este viernescontra Venezuela, en las que prohíbe comerciar con la nueva deuda pública emitida por el Gobierno latinoamericano y su petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), y ciertos bonos estatales.Se trata de una nueva ronda de "contundentes sanciones" impuestas, según el comunicado de la Casa Blanca, recogido por Europa Press.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , había advertido en las últimas semanas de la posiblidad de emitir nuevas sanciones contra Venezuela en respuesta a laen el país latinoamericano en el marco de la, un organismo supranacional que disolvió el Parlamento venezolano, controlado por la oposición.El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Herbert McMaster, aseguró este viernes que Estados Unidos no tiene intención de emprender acciones militares contra Venezuela, según dio a conocer en rueda de prensa convocada tras el anuncio de nuevas sanciones económicas contra el país latinoamericano.. La idea es unir todas las opciones: la económica, la militar, la diplomática. En lo que se refiere a planes de contingencia, cualquier decisión tendrá lugar previa consulta con nuestros aliados regionales. No anticipamos una acción militar en un futuro próximo", declaró.Sobre las sanciones, McMaster indicó que "Trump había mantenido su promesa de emprendercontra un Gobierno que ignora la voluntad de su pueblo"."Esta orden", añadió McMaster. "Como el presidente Trump declaró en su momento, una Venezuela estable y pacífica es", parafraseó el asesor.El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza , acusó a Estados Unidos deen el país mediante las últimas sanciones económicas impuestas este viernes y pidió a la Asamblea General de Naciones Unidas que condene esta nueva ronda "unilateral" de amonestaciones.Arreaza realizó un viaje oficial a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde acusó al presidente norteamericano demediante las sanciones impuestas. Sin embargo, aseveró que "el Gobierno de los Estados Unidos no va a provocar una crisis humanitaria en Venezuela".El ministro instó a Estados Unidos a no acometer acciones unilateralmente: "Le expresamos al Secretario General de la ONU quede EEUU contra Venezuela", declaró.Su discurso se centró en invitar a Trump a seguiren sus relaciones. "El presidente Trump debe entender que estamos en tiempos de diálogo, los tiempos de la guerra ya han pasado", expresó. Además, afirmó que Nicolás Maduro había realizado "para acercarse al Presidente Donald Trump".Según declaró el ministro, el país norteamericano pretende atacar Venezuela, mediante el impulso de unas sanciones que considera "realmente graves", pero "la realidad de Venezuela desmonta la campaña mediática que pretenden imponer desde EEUU" añadió."Venezuela siempre ha demostrado sucon relaciones basadas en el respeto mutuo. Estamos trabajando para que las acciones del Gobierno de EEUU no tenga efectos sobre las familias venezolanas", remarcó.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , anunció que el ministro de Petróleo, Nelson Martínez, y el jefe de la petrolera estatal PDVSA, Eulogio del Pino, intercambiarán sus puestos como parte de la estrategia del Gobierno"Hago este cambio para el fortalecimiento del motor de los hidrocarburos", expresó Maduro en el marco de una reunión con el alto mando militar celebrada a última hora del jueves en el Palacio de Miraflores (Caracas), según informó la cadena pública VTV.Maduro destacó que Del Pino "es el artífice de los acuerdos OPEP y no OPEP" y avanzó que el nuevo ministro de Petróleo realizarápara ir hacia "un acuerdo de regularización y el establecimiento de nuevas pautas".En cuanto a Martínez, el líder bolivariano subrayó que estará dedicado a PDVSA "24 horas al día" con el objetivo de "y mejorar la capacidad de refinación nacional".El petróleo es lade la nación caribeña. La caída de su precio en el mercado internacional y la disminución de la producción nacional debido a una PDVSA, cada vez más obsoleta, desataron una grave crisis económica en Venezuela.La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela comenzará la próxima semana a trabajar en la, el objetivo principal de este polémico órgano que hizo estallar la tensión política acumulada en la nación caribeña durante los últimos meses.La presidenta de la Asamblea Constituyente, la exministra de Exteriores Delcy Rodríguez , informó de que las sesiones de trabajo comenzarána las 15.00 (hora local).Los constituyentes trabajarán en un total de 21 comisiones en base aseñalados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el decreto ejecutivo con el que convocó la Asamblea Constituyente.La nueva cámara aclaró que la actual Carta Magna, promulgada bajo la presidencia de Hugo Chávez en 1999, seguirá vigente en todos los artículospor su sucesora.La Asamblea Constituyente se instaló el pasado 4 de agosto con 545 miembros, todos chavistas, porque la Mesa de Unidad Democrática (MUD) decidió boicotear las elecciones del 30 de julio para no apoyar lo que considera unSu finalidad es "transformar el Estado" a través de una nueva Constitución. Hasta que la nueva Norma Fundamental esté lista, la Asamblea Constituyente, dado que se sitúa por encima de los demás poderes, incluido el Parlamento, controlado por la coalición opositora.