El presidente de Guatemala Jimmy Morales , ha declarado este domingo persona non grata y expulsado del país al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cigig), Iván Velásquez, trasSin embargo, el Tribunal Constitucional de Guatemala,, ha suspendido pocas horas después la expulsión del enviado de la ONU, desautorizando así la orden de salida dictada por el líder del Ejecutivo."La Corte de Constitucionalidad otorga amparo a favor de Iván Velásquez y suspende expulsión", reza el dictamen del tribunal, que también actúa como Tribunal Extraordinario de Amparo.El mandatario ha realizado este anuncio a través deSegún el video, la disposición fue emitida el sábado 26 de agosto, el mismo día que, donde presentó una queja en contra el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (Cicig), a la cual pidió "circunscribirse" a su mandato."Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un estado de derecho, y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez, en su calidad de jefe de la, y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala", declaró el mandatario.La fiscal general Thelma Aldana y Velásquez habían denunciado que Morales, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la(alrededor de 920.000 dólares) ante el Tribunal Supremo Electoral, según publica el diario local Prensa Libre , António Guterres, para tratar entre otros asuntos, la posible remoción de Velásquez, aunque finalmente no lo planteó abiertamente debido a la presión ciudadana. Guterres, además, confirmó su apoyo a la labor desempeñada por el jefe de la CICIG.Guterres "confía en que el señor Velásquez seadebido a su trabajo como funcionario internacional", dijo el portavoz del secretario general del foro mundial, Stéphane Dujarric, en un comunicado.La ONU ha reiterado además su confianza en el jefe de la CICIG asegurando que "ha trabajado incansablemente para promovery de rechazo a la corrupción".Tras el anuncio de Morales de este domingo,ante la Corte Constitucional para dejar sin efecto la decisión del presidente sobre Velásquez. El recurso, finalmente, ha prosperado.