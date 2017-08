Zapatero advierte contra sanciones o una intervención militar en Venezuela y reclama "coherencia"

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una foto de archivo.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado en desacuerdo con la posibilidad de que se apliquen sanciones o se promueva una intervención militar en Venezuela por ser "profundamente inconvenientes" y ha pedido a la comunidad internacional actuar con "coherencia" y"Avivar la confrontación no ayuda, solohasta conducir a un callejón sin salida", según afirma en una carta también firmada por los expresidentes de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, Martín Torrijos En este sentido, responden a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , en las que no descartaba "una opción militar en Venezuela" si a su juicio fuera necesaria: "Es nuestro país vecino., sugirió. Además, ya impuso sanciones contra el gobierno que lidera Nicolás Maduro.Los mediadores, por contra, apuntan al objetivo de alcanzar unay llaman a seguir en "búsqueda del acuerdo" y no dejar de lado "esta tarea en favor de la paz y la estabilidad de Venezuela".Así, han asegurado que su "acompañamiento" seguirá basándose en "el afán por la paz, la reafirmación de los ideales democráticos y de justicia, y el espíritu de cooperación y concordia", lo mismo que espera del Gobierno y la oposición: "Que intensifiquen su compromiso de lograr un acuerdo de convivencia democrática y favorezcan el r, que debe excluir posiciones radicales y de confrontación", ha recalcado.