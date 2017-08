Ucrania expulsa del país a dos periodistas españoles por publicar informaciones críticas con el Gobierno

El Gobierno ucraniano afirmó este martes que la expulsión de los periodistas españoles Antonio Pampliega Ángel Sastre se debe a que ambossobre la actuación de su Ejército en el este del país.Sastre y Pampliega, secuestrados durante diez meses en Siria por el Frente Al Nusra, denunciaron el pasado 24 de agosto en las redes sociales que la policía fronteriza de Ucraniadespués de pasar veinte horas retenidos en el aeropuerto de Kiev.El Servicio de Seguridad del Estado (SBU, por sus siglas en inglés) explicó este martes que los españoles habían escrito informaciones en las que "acusaban a las tropas ucranianas de", un hecho que, según este organismo, sería "falso". Su portavoz, Olena Gitlyanska, argumentó que el SBU les prohibió la entrada porque "su actividad es".Según el relato de los periodistas, no pudieron acceder al país a pesar de haber sido eliminados previamente de una lista negra en la que aparecían por emitir información sobre el este de Ucrania que, señaló Pampliega en su cuenta de Twitter.En la misma red social, el periodista mostró la—escrito en ucraniano— en el que aseguraba que tanto su nombre como el de Sastre ya no aparecían en este listado y, por lo tanto, podían acceder al país."Se nos consideray se nos veta la entrada a Ucrania hasta el 2020", denunció Pampliega en el mismo hilo de Twitter que utilizó para explicar el incidente.Del mismo modo, el periodista hizo una crítica a las políticas comunitarias: "y que impide a la prensa trabajar con libertad en suelo ucraniano". También lamentó que se les haya vetado un viaje en el que iban a trabajar "en el lado ucraniano" del conflicto y, además, contaban con "los permisos de la ATO (Anti-Terrorist-Operation)".La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) solicitó al Gobierno español que pida a las autoridades ucranianas una explicación sobre el veto a estos dos periodistas. En un comunicado, ha destacó el papel "esencial" de los reporteros en los países en guerra para dar a conocer a la ciudadanía, algo que, a su juicio, "los gobiernos no deben obstruir".